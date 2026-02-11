SV Babelsberg 03 II: „Eine Frechheit mit dem Kader, der dort war“

– Foto: Michel Grabowski/Verein

Der SV Babelsberg 03 II belegt Platz elf in der Landesklasse West. Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Thomas Schulz offen über eine starke Offensive, enorme personelle Probleme, viele Gegentore nach Standards und klare Stellschrauben für eine stabilere Rückrunde.

Ein Fazit mit zwei Seiten Ganz zufrieden ist Thomas Schulz mit der Hinrunde nicht. „Zufrieden? Naja irgendwie ja aber auch irgendwie nein“, sagt der Trainer des SV Babelsberg 03 II. Zwar habe man „sicher etwas mehr erwartet“, doch Verletzungen, ein Auslandsstudium einzelner Spieler und berufliche Verpflichtungen hätten verhindert, „nie eine ausgeglichene Mannschaft aufs Feld“ schicken zu können.

Spiele, die wehgetan haben Mehrere Partien sind dem Trainer besonders in Erinnerung geblieben. In Pritzwalk sei man „schlecht besetzt“ gewesen und habe „auch schlecht gespielt“. Andere Begegnungen schmerzen vor allem wegen des knappen Ausgangs. Spiele, „die wir in der Nachspielzeit verlieren oder kurz davor waren zu punkten“, nennt Schulz als Beispiele.

Viele Tore, aber zu viele Gegentreffer Die Bilanz wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich: 34 erzielte Tore gehören zu den besten Werten der Liga, gleichzeitig stehen bereits 41 Gegentreffer zu Buche. Für Schulz ist die Erklärung klar: „Wer so viele unnötige Gegentore bekommt, steht halt auch unten, da ist es egal, wie viele Tore man schießt.“ Besonders auffällig ist dabei ein Muster: Rund „80 Prozent der Gegentore“ kassierte Babelsberg II nach Standards. Hinzu kam eine extreme Situation auf der Torhüterposition. „Wir hatten nach elf Spielen schon neun Spieler im Tor“, erklärt Schulz.

Besonders ärgerlich waren die Auftritte gegen SG Grün-Weiß Golm, FC Borussia Brandenburg und in Groß Pankow, da „die Leistung größtenteils stimmte“. Das Spiel gegen Borussia Brandenburg bezeichnet Schulz rückblickend sogar als „eine Frechheit mit dem Kader, der dort war“. Jedes dieser Spiele habe jedoch „seine Lehren“ geboten.

Besonderheiten einer zweiten Mannschaft

Die Frage nach Konstanz beantwortet Schulz unterschiedlich. Für eine zweite Mannschaft sei das „nicht wirklich schwierig“, da der Austausch mit der ersten Mannschaft funktioniere. „Wir waren mal froh, wenn einer runterkam und dadurch einer mehr dabei war“, sagt er. Umgekehrt habe es auch Spiele gegeben, „wo spontan ein paar Spieler nach oben geschickt wurden“. Genau dafür sei die Mannschaft da, „und das wissen die Jungs und können damit umgehen“.

Individuelle Entwicklung im Kollektiv

Einzelne Spieler hebt Schulz bewusst nicht heraus. „Jeder, der zum Training kommt, wird und hat sich weiterentwickelt“, sagt er. Der Fortschritt sei bei jedem vorhanden, „mal größer oder mal kleiner“.

Wintervorbereitung mit besserer Beteiligung

Die Wintervorbereitung verläuft aus Sicht des Trainers ordentlich. Im Vergleich zum Sommer sei sie „normal einfacher, da nicht so viele fehlen“. Die Trainingsbeteiligung sei „völlig ok“, der Fitnesszustand „schon gut“, da viele Spieler sportlich aktiv seien und sich selbst kümmern könnten. Jetzt, da die Plätze wieder nutzbar sind, soll „die Intensität auf dem Platz wieder wie gewohnt hoch sein“.

Letzter Test und klare Schwerpunkte

In der Vorbereitung steht aktuell nur noch ein Testspiel an. „Stand jetzt haben wir in Großziethen am Sonntag um 16 Uhr unseren letzten Test“, erklärt Schulz. Der Fokus liegt darauf, „Abläufe aus den ersten Testspielen zu verfestigen“.

Klare Zielsetzung für die Rückrunde

Die Marschroute für die zweite Saisonhälfte ist eindeutig. „Das Ziel ist klar: Punkte sammeln und weiter von unten wegkommen“, sagt Schulz. Gerade in den ersten drei Spielen könne man „viel dafür tun“.

Veränderungen für mehr Stabilität

Im Kader wird es keine Abgänge geben. Dafür stoßen „sechs neue Spieler, darunter auch Torhüter“ zur Mannschaft. Sie sollen helfen, „stabiler zu sein und uns weiterbringen“. Aktuell sei keiner für die erste Mannschaft vorgesehen, da „der Unterschied in vielen Bereichen doch sehr hoch ist“. Dennoch schließt Schulz nicht aus: „Vielleicht erhält mal einer eine Chance, sich zu zeigen.“

Die entscheidenden Stellschrauben

Für eine bessere Rückrunde benennt der Trainer zwei zentrale Punkte: „Standards verhindern oder besser verteidigen“ und eine „effektivere Chancenverwertung“. Gelingt das, soll der Weg des SV Babelsberg 03 II in der Tabelle wieder nach oben führen.