SV Babelsberg 03 gewinnt Derby, GW Brieselang bejubelt spätes Siegtor

SV Babelsberg 03 – 1. FFC Turbine Potsdam III 3:1

Ein mitreißendes Derby, das die Zuschauer durch pure Leidenschaft und packende Wendungen begeisterte! Angelina Beisert (19.) sorgte früh für großen Jubel bei den Hausherren und brachte Babelsberg in Führung. Es entwickelte sich ein intensiver Kampf um jeden Meter, in dem Merima Dzaferovic (73.) in der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöhte. In einer hochspannenden Schlussphase keimte bei den Gästen durch den Anschlusstreffer von Maximiliane Schudek (80.) noch einmal Hoffnung auf, doch die Antwort der Babelsbergerinnen folgte auf dem Fuße: Nur eine Minute später stellte Justine Demel (81.) den alten Abstand wieder her und krönte diesen emotionalen Heimsieg. Ein Nachmittag voller Kampfgeist und großer Entschlossenheit.

BSG Stahl Brandenburg – SV Grün-Weiß Brieselang 1:2

Ein dramatischer Schlagabtausch, der erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm! Livia Bauer (49.) versetzte den Anhang der BSG Stahl Brandenburg kurz nach der Pause in Verzückung und markierte die Führung. Doch die Gäste aus Brieselang zeigten ein beeindruckendes Kämpferherz und schlugen durch Franziska Kühn (54.) postwendend zurück. In einer nervenaufreibenden Endphase, in der beide Teams mit unbändigem Siegeswillen alles in die Waagschale warfen, wurde Kühn (82.) mit ihrem zweiten Treffer des Tages zur gefeierten Matchwinnerin für Grün-Weiß. Ein packendes Duell, das durch puren Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde geprägt war.

