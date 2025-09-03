SV Babelsberg 03 geht gegen FLB-Urteil vor Landgericht Cottbus vor

– Foto: Marcel Scharnow

Der SV Babelsberg 03 klagt gegen das Urteil des FLB zum Pokalspiel gegen Energie Cottbus vom 06.09.2024. Das teilt der SV Babelsberg 03 dazu mit:



Statement des Vorstands zur Klage gegen das Urteil des FLB zum Pokalspiel gegen Energie Cottbus (06.09.2024): Nachdem der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) im Mai diesen Jahres das Urteil aus erster Instanz zum Landespokalspiel von Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus am 6. September 2024 in weiten Teilen bestätigt hat, haben wir weitere juristische Schritte dagegen mit anwaltlicher Unterstützung geprüft. Im Ergebnis haben wir Klage gegen die letztlinstanzliche sportgerichtliche Entscheidung vor dem Landgericht Cottbus eingereicht.

Diese wurde angenommen, sodass nun ein zivilrechtlicher Prozess beginnen kann. Der SVB wird in dem Verfahren von der erfahrenen Rechtsanwaltskanzlei Lau & Meyer vertreten. Wir haben bereits bei unserer Mitgliederversammlung deutlich gemacht, was das FLB-Urteil - es sieht eine Geldstrafe in Höhe von 34.040 Euro vor sowie die Teilnahme am Landespokal nur auf Bewährung - für einen Regionalliga-Verein wie unseren bedeutet und dass wir das Urteil insgesamt für nicht gerechtfertigt halten - auch weil wir als Verein im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Aufklärung der Vorfälle beigetragen haben.