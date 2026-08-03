SV Babelsberg 03 fordert Aufstiegsfavorit VSG Altglienicke im Karli

Die VSG Altglienicke rangiert mit nur einem absolvierten Spiel und einem Punkt aus dem 3:3 gegen FC Erzgebirge Aue auf Platz 13, hat jedoch im Gegensatz zu Babelsberg noch eine Partie in der Hinterhand.

Nach zwei Spieltagen steht SV Babelsberg 03 mit drei Punkten und einer Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage (2:1 Tore) auf Rang acht der Tabelle. Die Mannschaft bewegt sich damit im dichten Mittelfeld, das von Teams wie FC Carl Zeiss Jena, BFC Dynamo und FSV Zwickau gebildet wird, die allesamt ebenfalls drei Zähler aufweisen.

Rückblick: Knappe Niederlage gegen Jena

Im letzten Saisonspiel unterlag Babelsberg dem FC Carl Zeiss Jena mit 0:1, wobei der Treffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Elias Löder fiel. Bis dahin hatte die Mannschaft von Trainer Michael Braune dem Team von Trainer Marco Grote über weite Strecken Paroli geboten und mehrfach die Möglichkeit auf einen Punktgewinn gehabt, ehe der späte Gegentreffer die Hoffnung zunichtemachte.

Trotz der Niederlage zeigte die Leistung, dass Babelsberg mit den ambitionierten Teams der Liga mithalten kann; eine Erkenntnis, die vor dem Duell mit dem nächsten Spitzenteam Rückenwind geben dürfte.

Altglienickes Verspätung und Auftaktbilanz

Die zweite Saisonpartie der VSG Altglienicke, ursprünglich für Samstag in Fürstenwalde angesetzt, musste wegen starker Regenfälle und einer daraus resultierenden Stadionsperrung verschoben werden. Dadurch hat der Klub von Trainer Dan Twardzik bislang erst ein Pflichtspiel bestritten: das torreiche 3:3 gegen den Titelfavoriten FC Erzgebirge Aue, in dem die Berliner zweimal in Rückstand gerieten, ehe Jonas Nietfeld in der 85. Minute den Ausgleich sicherte.

Ob die Absage der VSG in der ersten englischen Woche der Saison zugutekommt oder ob Babelsberg vom zusätzlichen Spiel in den Beinen profitiert, wird sich im direkten Duell zeigen.

Kaderqualität als Warnsignal für Babelsberg

Dass Altglienicke zu den Aufstiegsfavoriten gezählt wird, liegt auch an der individuellen Klasse im Kader. Jonas Nietfeld, in der Vorsaison mit 19 Toren und sieben Vorlagen bester Scorer der Regionalliga, knüpfte bereits im Auftaktspiel mit einem Treffer und einer Vorlage an seine Form an und bleibt damit die zentrale Gefahr im Offensivspiel der VSG.

Verstärkt wird der Kader zudem durch John Brooks, der unter anderem für Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und die US-amerikanische Nationalmannschaft auflief, sowie durch Tolga Cigerci, der in der Türkei, der Bundesliga und der Süper Lig aktiv war.

Nulldrei weiß angesichts des eigenen Saisonstarts und der überzeugenden Vorstellung gegen Jena jedoch, dass man sich vor großen Namen nicht verstecken muss.