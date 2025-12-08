SV Babelsberg 03 feiert den Staffelsieg, Berliner SC gewinnt deutlich

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

Berliner SC – SV Babelsberg 03 3:5

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, der bereits in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Babelsberg legte los wie die Feuerwehr: Amadeus Ebel traf in der 14. Minute zum 0:1, und nur zwei Minuten später erhöhte Timiowei Kubilay Empere auf 0:2. Doch der Berliner SC antwortete sofort – Kayode Famson verkürzte per Foulelfmeter (17.) und brachte sein Team zurück ins Spiel. Doch Babelsberg blieb brandgefährlich: Ardahan Yilmaz stellte mit einem Doppelschlag (34., 35.) auf 1:4 und sorgte für eine vermeintlich komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel kam der BSC jedoch wieder heran – Daniel Blessing traf zum 2:4 (63.) und hielt die Partie offen. In der 86. Minute machte Marlon Nagler das Spiel mit dem 3:4 endgültig spannend, bevor Amadeus Ebel in der Nachspielzeit (90.+4) den Deckel zum 3:5 draufsetzte. Ein torreiches Duell, in dem Babelsberg dank seiner Effizienz die Oberhand behielt.

SV Babelsberg 03 – FC Förderkader Rene Schneider 3:1

Babelsberg startete selbstbewusst und ließ vor 65 Zuschauern früh erkennen, dass man die Partie unter Kontrolle bringen wollte. Nach 17 Minuten traf Amadeus Ebel zur Führung, und nur zwei Minuten später erhöhte Timiowei Kubilay Empere auf 2:0 – ein Auftakt nach Maß. Der Anschlusstreffer der Gäste in der 23. Minute brachte kurz Unruhe hinein, doch Babelsberg blieb das klar bestimmende Team. In der Schlussphase machte Noah Salaske mit seinem Treffer zum 3:1 (88.) alles klar. Eine abgeklärte Leistung, bei der Babelsberg die entscheidenden Momente für sich nutzteund somit den Staffelsieg perfekt machte.

Berliner SC – VFC Plauen 5:0

Der Berliner SC zeigte eine beeindruckende Vorstellung und dominierte die Partie von Beginn an. Inem Bassey eröffnete den Torreigen bereits in der 12. Minute, ehe Daniel Blessing (28.) auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause machte der BSC dort weiter, wo er aufgehört hatte: Felix Bönki stellte direkt nach Wiederanpfiff auf 3:0 (46.). Der VFC Plauen fand nie in die Partie und musste mitansehen, wie Moshood Alade Oleakan Gafar mit zwei Treffern (59., 64.) den 5:0-Endstand herstellte.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++