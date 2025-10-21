SV Babelsberg 03 - Energie Cottbus: Der Spieltermin steht fest

Der Termin für den Kracher im Viertelfinale des Landespokals zwischen dem Regionalligisten SV Babelsberg 03 und dem Drittligisten FC Energie Cottbus steht fest. Dies teilt der SV Babelsberg 03 dazu mit:
"Der Fußball-Landesverband Brandenburg hat soeben Datum und Uhrzeit für das Landespokal Viertelfinale final angesetzt. Somit tritt Babelsberg 03 am Samstag, dem 15. November, um 13:00 Uhr gegen Energie Cottbus im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion an.
Der Vorverkauf für das Pokalderby wird in zwei Etappen erfolgen. Vorkaufsrecht haben zunächst alle Mitglieder und Dauerkarteninhaber*innen, die sich ihr Ticket online (nur Mitglieder) und im Fanshop ab heute und bis zum 26. Oktober sichern können. Unsere Mitglieder erhalten für den Onlinekauf eine Mail mit einem entsprechenden Passcode der zum Abruf von maximal vier Tickets berechtigt.
Inhaber einer Sitzplatz-Dauerkarte können in der gleichen Phase ihren Sitzplatz für das Pokalspiel kaufen, das aufgrund der Nachweispflicht aber ausschließlich im Fanshop (Di. / Do. 15-19 Uhr) möglich ist. Natürlich können auch Vereinsmitglieder, alternativ zum Kauf über den Link / Passcode, gegen Vorlage des Mitgliedsausweises im Fanshop vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Anschließend werden alle Sitzplätze für den Verkauf freigegeben.
Ab dem 27. Oktober beginnt dann der freie Verkauf."
+++
So verlief das Achtelfinale
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03 0:4
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde 3:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Strausberg - FC Energie Cottbus 0:5