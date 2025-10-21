SV Babelsberg 03 - Energie Cottbus: Der Spieltermin steht fest

Der Termin für den Kracher im Viertelfinale des Landespokals zwischen dem Regionalligisten SV Babelsberg 03 und dem Drittligisten FC Energie Cottbus steht fest. Dies teilt der SV Babelsberg 03 dazu mit:

"Der Fußball-Landesverband Brandenburg hat soeben Datum und Uhrzeit für das Landespokal Viertelfinale final angesetzt. Somit tritt Babelsberg 03 am Samstag, dem 15. November, um 13:00 Uhr gegen Energie Cottbus im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion an.

Der Vorverkauf für das Pokalderby wird in zwei Etappen erfolgen. Vorkaufsrecht haben zunächst alle Mitglieder und Dauerkarteninhaber*innen, die sich ihr Ticket online (nur Mitglieder) und im Fanshop ab heute und bis zum 26. Oktober sichern können. Unsere Mitglieder erhalten für den Onlinekauf eine Mail mit einem entsprechenden Passcode der zum Abruf von maximal vier Tickets berechtigt.