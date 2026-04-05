SV Babelsberg 03: "Das ist dann für mich auch der nächste Schritt"

Die Weichen für den Heimsieg wurden bereits in der Anfangsphase gestellt. Während die Filmstädter in vergangenen Partien oft lange auf den ersten Torerfolg warten mussten, gelang ein Start nach Maß. In der 2. Minute brachte Linus Queißer die Gastgeber in Führung. Trainer Johannes Lau zeigte sich nach dem Abpfiff bei der Pressekonferenz zufrieden mit der frühen Entscheidung: „Wir wollten nach dem Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig und dem aus meiner Sicht auch trotz des 2:2 sehr guten Spiel gegen den BFC Dynamo uns absolut mit Toren und Punkten belohnen, haben es dann im Gegensatz zum Mittwoch sehr schnell geschafft, dann selber in Führung zu gehen.“ Trotz der frühen Führung hätte der Spielstand zur Pause deutlicher ausfallen können. Laut Johannes Lau verzeichnete die Mannschaft in der ersten Halbzeit „bestimmt vier, fünf klare Einschussmöglichkeiten, wo wir teilweise sogar alleine auf das Tor zu laufen.“

Taktische Disziplin und die Attacke der Tiefe

In der Spielanlage bewies der SV Babelsberg 03 eine reife Leistung gegen die Berliner Gäste. In der Startelf standen neben dem Torschützen Queißer auch Maximus Babke, Gordon Büch, Darijan Silic, Jannis Lang, Nino Lessel, Tobias Hasse, Maurice Covic, George Didoss, Nils Schätzle und Luis Müller. Der Plan, die gegnerische Defensive durch gezieltes Positionsspiel zu destabilisieren, ging auf. „Wir wussten, das war zum einen über unseren eigenen Ballbesitz, also immer wieder zwischen die Linien zu kommen und dann darüber die Tiefe zu attackieren oder eben über Tempo in der letzten Linie, dass da immer wieder Räume sind“, erklärte Johannes Lau die taktische Herangehensweise. Diese Räume konnten über das gesamte Spiel hinweg „sehr gut attackiert“ werden, was zu einer Vielzahl an Torchancen führte.

Lerneffekt und personelle Impulse im zweiten Durchgang

Um den Sieg endgültig abzusichern, mahnte der Trainer zur Halbzeitpause zur Wachsamkeit. Es galt, die Lehren aus dem vorangegangenen Unentschieden gegen den BFC Dynamo zu ziehen, bei dem ein ähnlicher Spielverlauf nicht zum vollen Erfolg gereicht hatte. In der 71. Minute verwandelte Tino Schmidt einen Foulelfmeter zum 2:0. Nur fünf Minuten später, in der 76. Minute, erhöhte George Didoss auf 3:0. Johannes Lau betonte die Wichtigkeit dieser Phase: „Da haben wir das dann gut geschafft, dann auch mit den Einwechslungen wieder nochmal einen Input ins Spiel geben zu können, um das Spiel dann final auch auf unsere Seite zu ziehen. Und das ist dann für mich auch der nächste Schritt, die nächste Entwicklung, die die Mannschaft dann gehen kann.“

Ein historisches Tor zum 500. Pflichtspiel

Der wohl emotionalste Moment des Spiels ereignete sich in der Schlussphase. In der 78. Minute wurde Philipp Zeiger für George Didoss eingewechselt. Für Zeiger war es ein geschichtsträchtiger Einsatz, markierte die Partie doch das 500. Pflichtspiel seiner Laufbahn für die Babelsberger. In der 82. Minute krönte er dieses Jubiläum mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. Die Freude bei den Mitspielern und dem Trainerstab war riesig. „Es hat mich dann persönlich auch noch sehr gefreut und uns als Mannschaft, dass wir Zeigi dann auch sein 500. Spiel dann auch nochmal mit einem Tor belohnen konnten, weil er jetzt auch in den letzten Wochen keine einfache Zeit hatte, immer wieder auch zurückgeworfen wurde“, kommentierte der Trainer den Treffer. Den Sieg in dieser Höhe stufte er als „absolut verdient“ ein.

Die sportliche Lage in der Regionalliga Nordost

Durch den Erfolg im Karl-Liebknecht-Stadion steht der SV Babelsberg 03 auf dem zwölften Tabellenplatz und weist nun 31 Punkte aus 27 Spielen auf.

Fokus auf das nächste Duell in Greifswald

Nach einer intensiven Woche blickt der Verein optimistisch auf die kommenden Aufgaben. Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt jedoch nicht. Bereits am Mittwoch, 08.04.2026, steht um 19 Uhr das nächste Spiel beim Greifswalder FC an. Johannes Lau blickt kampfbereit auf das kommende Match: „Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir den nächsten Schritt wieder gehen konnten, dass wir den verdienten Sieg einfahren konnten. Jetzt haben wir aus der englischen Woche dann sieben Punkte mitgenommen. Nächste Woche geht es mit Greifswald weiter, da wollen wir mal wieder nachlegen.“