SV Babelsberg 03: "Das darf uns nicht mehr passieren"

Der SV Babelsberg 03 startet von Rang zwölf in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Nordost. Vor dem Rückrundenauftakt zieht der neue Cheftrainer Johannes Lau im FuPa-Interview ein selbstkritisches Fazit der Hinrunde, spricht über verschenkte Punkte, mentale Defizite und notwendige Entwicklungsschritte. Der Fokus liegt klar auf mehr Haltung, Intensität und Stabilität – vor allem in den Heimspielen, die in der Rückrunde zum Schlüssel für eine sichere Platzierung werden sollen.

Johannes Lau: Wir haben insgesamt eine durchwachsene Hinrunde gespielt. Den teilweise sehr guten Auswärtsauftritten steht eine deutliche Negativserie im eigenen Stadion gegenüber. Vor allem in diesen Spielen haben wir oftmals nach Führungen oder trotz klarer Überlegenheit, weitere Siege verschenkt und eindeutig zu viele Punkte liegen lassen. Dennoch hatte die Mannschaft eine klare Idee, für welchen Fußball sie steht und immer wieder gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Davor hatten viele Teams Respekt und haben sich in ihrer Ausrichtung in den Duellen oftmals stark an unserem Spielstil orientiert. Leider haben wir es in einzelnen Spielphasen im Verlauf der Hinrunde immer seltener geschafft, dagegen Lösungen zu finden und konstant unsere Leistungen abzurufen.

FuPa: Wie fällt Ihr Fazit zur ersten Saisonhälfte aus – was waren aus Ihrer Sicht die größten Schritte nach vorn und wo hat der SV Babelsberg 03 zu viele Punkte liegen lassen?

Johannes Lau: Unsere Spielertypen zeichnet aus, fußballerische Lösungen zu suchen und auch immer wieder zu finden. Leider ist uns dabei aber zu häufig eine gewisse Haltung, Überzeugung und Körperlichkeit abhandengekommen, was zu Gegentoren geführt hat, bei denen wir es dem Gegner deutlich zu einfach machten. Diese Gegentore, heftige individuelle Fehler und das wiederkehrende Liegenlassen von klaren Torchancen werden in dieser Liga eiskalt bestraft und haben uns wiederholt um den verdienten Lohn für ansprechende Leistungen gebracht.

FuPa: Der SV Babelsberg 03 steht zur Winterpause auf dem 12. Tabellenplatz: Welche Gründe sehen Sie für die aktuelle Ausbeute und wie ordnen Sie die Leistung insgesamt ein?

FuPa: Als bisheriger Co-Trainer kennen Sie die Mannschaft sehr genau: Was hat sich seit Ihrem Wechsel auf den Cheftrainerposten im Alltag und in der Ansprache bereits verändert?

Johannes Lau: Es war mir wichtig, nicht von heute auf morgen alles über den Haufen zu werfen. Das ist auch absolut nicht notwendig. Viel mehr haben wir Abläufe in und um die Trainings angepasst, wollen in unserer Spielidee flexibler werden und haben eine hohe Sensibilität für Themen außerhalb des Platzes, die am Ende darauf einzahlen, dass jeder Einzelne seine Leistung bringen kann und muss. Aber natürlich bedeutet der Wechsel auf die Cheftrainerposition für mich eine deutliche Steigerung des Aufgabenumfangs und der Verantwortung. Dem war und bin ich mir bewusst und gehe diese Aufgabe täglich mit sehr hoher Einsatzbereitschaft an.

FuPa: Welche Spiele oder Phasen der Hinrunde waren für Sie besonders aussagekräftig – im Positiven wie im Negativen?

Johannes Lau: Wie die Mannschaft mit dem schwierigen Saisonstart - mit einem Punkt aus drei Spielen - umgegangen ist und folgend in der englischen Woche neun Punkte aus den nächsten drei Spielen geholt hat, hat mich absolut beeindruckt. In dieser Woche konnte jeder spüren, was mit verantwortungsvollem Einsatz und einer starken Gruppe für ein Selbstvertrauen entfacht werden kann und somit langfristig möglich ist. Dem gegenüber waren die Heimspiele gegen BFC Preussen, 1. FC Magdeburg U23 und den ZFC Meuselwitz sehr deprimierend. Jeweils nach Führungen haben wir die Spiele durch einfache Fehler hergeschenkt, folglich Zusammenhalt vermissen lassen und sind zum Spielende auseinandergefallen. Das darf uns nicht mehr passieren.

FuPa: Wenn Sie einen Bereich aus der ersten Saisonhälfte herausgreifen müssten, der in der Rückrunde zwingend stabiler werden muss: welcher wäre das und warum?

Johannes Lau: Die angesprochene Haltung im Spiel gegen den Ball bildet die Basis. Entscheidend ist, gemeinschaftlich und mit Überzeugung sein eigenes Tor so zu verteidigen, dass wir seltener Flanken oder Abschlüsse in oder um unsere Box zulassen. Wir müssen aus Balleroberungen noch schneller und effizienter in unser eigenes Umschaltspiel kommen und auch nach Ballgewinn Torchancen kreieren.

FuPa: Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf der Wintervorbereitung – sind Sie mit Intensität, Inhalten und Entwicklung der Mannschaft zufrieden?

Johannes Lau: Die aktuellen Witterungsbedingungen lassen vergleichbare Planungen mit einer Sommervorbereitung leider nicht zu. Wir sind aber sehr froh, dass wir am Stadion auf einen (fast) immer geräumten Kunstrasen zurückgreifen können. Demzufolge sind wir mit den Inhalten noch nicht ganz so weit, wie wir es uns zum aktuellen Zeitpunkt gewünscht hätten, aber entwickeln uns von Tag zu Tag, als Gruppe und auf dem Trainingsplatz. Die Jungs ziehen im Training gut mit, geben Gas und im Bereich der Trainingsintensität haben wir bereits gute Entwicklungsschritte genommen, die es zu verstetigen gilt.

FuPa: Mit Blick auf die wahrscheinlich zwei Abstiegsplätze: Welche Zielmarke oder welchen „Punkteplan“ haben Sie für die Rückrunde im Kopf, um sicher zu bleiben?

Johannes Lau: Wir spielen in den ersten Wochen gegen direkte Konkurrenten aus unserer aktuellen Tabellenregion. Diese Spiele wollen wir erfolgreich bestreiten, um uns nach oben zu orientieren und die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Dafür werden wir uns vor allem in den Heimspielen stabilisieren und mehr Punkte einfahren müssen.

FuPa: Wird es im Winter Veränderungen im Kader geben – sind Zu- und Abgänge geplant, und nach welchem Profil suchen Sie gegebenenfalls?

Johannes Lau: Mit Tobias Hasse haben wir einen erfahrenen und versierten Spieler für unsere Abwehrkette gewinnen können. Er wird uns mit seiner Persönlichkeit, dem Trainingseinsatz und seiner sportlichen Qualität offensiv und defensiv deutlich mehr Stabilität, aber auch Variabilität geben. Dazu hat Paul Wegener seine schweren Schulterverletzungen überstanden und ist wieder vollständig einsetzbar. Auch Gian Luca Schulz ist kurz davor, wieder vollständig belastet werden zu können. Ähnlich wie bei Tobi gewinnen wir mit ihnen zwei „gefühlte“ Neuzugänge, aber vor allem zwei Charaktere, die der Gruppe Stabilität geben werden.

FuPa: Welche taktischen oder personellen Stellschrauben wollen Sie in der zweiten Saisonhälfte am ehesten drehen, um konstanter zu punkten?

Johannes Lau: Wir haben in der Hinrunde zu viele einfache Gegentore bekommen. Das hatte selten etwas mit taktischen Themen zu tun, sondern war immer wieder auch eine Haltungsfrage. Wir wollen grundsätzlich mit deutlich mehr Intensität gegen den Ball auftreten. Darüber hinaus wird es immer unsere Identität bleiben, spielerische Lösungen zu suchen. Allerdings wollen wir in der Rückrunde deutlich zielstrebiger auftreten, im Ballbesitz und den Umschaltmomenten noch geradliniger werden und den schnellstmöglichen Weg zum Tor suchen.

FuPa: Was muss der SV Babelsberg 03 in den ersten drei bis fünf Rückrundenspielen liefern, damit sich schnell ein positives Momentum aufbaut – und woran würden Sie Fortschritt konkret messen?

Johannes Lau: In erster Linie geht es darum, jederzeit als Einheit aufzutreten, leidenschaftlich und mit hoher Intensität. Der Gegner und alle auf der Tribüne müssen spüren, dass jeder Einzelne bereit ist, in den Spielen und für seine Gruppe ans Limit zu gehen. Dieses Auftreten gepaart mit der fußballerischen Qualität der Mannschaft macht uns für jeden Gegner in dieser Liga sehr unangenehm. Über ein Auftreten mit Haltung und gute Leistungen werden gute Ergebnisse folgen, aber genau an diesen Ergebnissen müssen wir uns nach drei bis fünf Spielen messen lassen.