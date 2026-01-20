SV Azadi Lübeck bindet gleich zwei Leistungsträger

Der SV Azadi Lübeck hat die Verträge mit Marco Pajonk und Dustin Thiel vorzeitig verlängert. Wie der Klub über Instagram mitteilte, bleiben beide Spieler dem Team bis zum 30. Juni 2028 erhalten. Die bisherigen Kontrakte wurden um zwei weitere Jahre ausgedehnt.

In der Mitteilung hebt der Verein die sportliche und mannschaftliche Bedeutung der beiden Akteure hervor. Pajonk und Thiel werden als Führungsspieler beschrieben, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zur positiven Entwicklung beigetragen hätten. Ihre Rolle gehe dabei über den sportlichen Bereich hinaus und umfasse auch Verantwortung außerhalb des Spielfelds.

Die Vertragsverlängerungen versteht der Klub zugleich als Ausdruck seiner strategischen Ausrichtung. Man wolle den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und die sportliche Entwicklung weiter vorantreiben. Pajonk und Thiel seien dabei zentrale Bausteine für die kommenden Jahre.

Darüber hinaus kündigte der Verein an, den Kader perspektivisch weiterzuentwickeln und gezielt zu verstärken. Die langfristige Bindung wichtiger Spieler solle ein Signal für Kontinuität und Ambition sein. Weitere Vertragsverlängerungen mit Akteuren aus dem aktuellen Aufgebot seien bereits in Vorbereitung und sollen zeitnah bekanntgegeben werden.