SV Avenwedde: Zum 60. Geburtstag gleich der erste Heimsieg? In der Fußball-Landesliga 1 will der SV Avenwedde seinen Trainer Miron Tadic beschenken. Der VfB Schloß Holte erwartet Nachbar Hövelhofer SV. von Philipp Bülter · Heute, 14:16 Uhr · 0 Leser

Miron Tadic, Trainer des SV Avenwedde, würde liebend gern mit einem Heimsieg in seinen 60. Geburtstag hineinfeiern. – Foto: Philipp Bülter

Kreis Gütersloh. Jeweils mit einem Unentschieden sind der VfB Schloß Holte (1:1 in Bad Oeynhausen) und der SV Avenwedde (2:2 in Lipperreihe) in die neue Saison in der Fußball-Landesliga 1 gestartet. Jetzt steht jeweils das erste Heimspiel an. SV Avenwedde – FC Bad Oeynhausen. Spiele gegen den FCO sind für Miron Tadic, Trainer des SV Avenwedde, stets besondere Duelle. „Ich freue mich auf den FCO, das ist ein gestandener Gegner. Ich habe da viele gute Freunde und Bekannte“, sagt Tadic, der am Montag seinen 60. Geburtstag feiert.

Bei seiner Mannschaft sehe er „eine gute Entwicklung. Die Stimmung ist gut, die Mannschaft zieht gut mit. Wir sind auf dem richtigen Weg“. Verkraften muss der erfahrene Coach diverse Ausfälle aufgrund der Urlaubszeit. So fehlen Arlind Kamerolli und Tunay Kutluhan, während Lukas Öksüz nach seinem Bänderriss ausfällt. Filippo Niemetz ist erkrankt und droht ebenfalls auszufallen. Miron Tadic: „Wir sind trotzdem guter Dinge, dass wir am Sonntag etwas mitnehmen können, zumal wir in dieser Saison unseren Zuschauern zu Hause viel mehr bieten wollen, als in der Vorsaison.“ In der vergangenen Spielzeit hatte es in 15 Heimpartien nur zu vier Siegen für „Bonewie“ gereicht. VfB Schloß Holte – Hövelhofer SV. Personell merklich angeschlagen hatte der VfB seinen Auftakt in Bad Oeynhausen bestreiten müssen, nicht viel besser gestaltet sich die Lage nun vor dem ersten Heimspiel. „Wir bekommen trotzdem eine gute Truppe auf den Platz“, sagt Trainer Kevin Kröger, wohlwissend, dass mit Robin Hofmann, Julian Lakämper, Kevin Klippenstein oder Jonas Böhme noch „absolute Säulen“ fehlen.