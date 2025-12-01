SV Avenwedde: Ugur Pamuk erfüllt Jokerrolle perfekt

Gütersloh. Diesen Jahresabschluss in der Fußball-Landesliga 1 hatte sich der SV Avenwedde gewünscht. Mit 3:0 (1:0) siegte das Team von Trainer Miron Tadic beim 1. FC Nieheim, verteidigte damit den elften Tabellenrang und verschaffte sich ein Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.
Zwei wichtige Personalveränderungen hatte Trainer Tadic vor dieser richtungweisenden Begegnung vorgenommen. Routinier Patrick Plucinski blieb im Spiel beim Tabellennachbarn komplett draußen, und Ugur Pamuk musste bis zur Halbzeitpause auf seinen Einsatz warten. „Diese Maßnahmen hat die Mannschaft prima umgesetzt“, stellte Tadic wohlwollend fest, zumal Ugur Pamuk im zweiten Durchgang mit seinem Doppelpack wesentlich zum Erfolg beigetragen hatte.
Riek Jürgen Ehlers schaffte nach 21 Minuten die Basis für den souverän herausgespielten Erfolg, als er im Anschluss an einen Eckstoß im Nachsetzen zum 0:1 traf. Spätestens damit fanden die Gäste die nötige Sicherheit, um den Gastgeber dank guter eigener Ballstafetten nicht zu Torabschlüssen kommen zu lassen. Ugur Pamuk erfüllte seine Jokerrolle perfekt. Erst mit einem Kopfball zum 2:0 nach Flanke von Nico Schürmann (61.), dann war er nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte auch zur Stelle, um einen Steckpass zum 3:0 zu vollenden (85.).
Zwischendurch hatte sich Torhüter Christopher Niehaus noch ein Lob seines Trainers verdient: „Christopher hat die beiden einzigen Möglichkeiten des FC Nieheim glänzend pariert und damit eine vielleicht noch spannende Schlussphase verhindert.“
SV Avenwedde: Niehaus – Braun, Dundar, Oberschelp, Ehlers – Balov, Hasani (77. Öksüz) – Kaplan (46. Pamuk), Schürmann (87. Cavcic), Kutluhan (63. Kirchgessner) – Matulin (63. Gül).
Tore: 0:1 Ehlers (21.), 0:2 Pamuk (61.), 0:3 Pamuk (85.).