SV Avenwedde: Ugur Pamuk erfüllt Jokerrolle perfekt

Gütersloh. Diesen Jahresabschluss in der Fußball-Landesliga 1 hatte sich der SV Avenwedde gewünscht. Mit 3:0 (1:0) siegte das Team von Trainer Miron Tadic beim 1. FC Nieheim, verteidigte damit den elften Tabellenrang und verschaffte sich ein Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.

Zwei wichtige Personalveränderungen hatte Trainer Tadic vor dieser richtungweisenden Begegnung vorgenommen. Routinier Patrick Plucinski blieb im Spiel beim Tabellennachbarn komplett draußen, und Ugur Pamuk musste bis zur Halbzeitpause auf seinen Einsatz warten. „Diese Maßnahmen hat die Mannschaft prima umgesetzt“, stellte Tadic wohlwollend fest, zumal Ugur Pamuk im zweiten Durchgang mit seinem Doppelpack wesentlich zum Erfolg beigetragen hatte.