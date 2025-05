SV Auingen gelingt ungeschlagener Wiederaufstieg in Rekordzeit

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SV Auingen hat seine Antwort auf die vergangene Saison gefunden: Mit beeindruckender Defensivstärke, einem treffsicheren Torjäger und starkem Teamgeist sicherte sich das Team um Spielertrainer Marco Manz am heutigen Sonntag nach nur 15 Partien die Meisterschaft in der Kreisliga B2 Alb – ungeschlagen.

Nach einer schwachen Vorsaison war der Kurs früh abgesteckt. „Unser Ziel war der sofortige Wiederaufstieg. Da wir in der letzten Saison gesammelt schwache Leistungen gezeigt haben, war das Ziel schnell klar“, so Manz. Die Mannschaft blieb geschlossen, keiner verließ den Verein. „Alle blieben gemeinsam, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen.“ Dass der Wiederaufstieg bereits nach 15 Spielen geschafft wurde, erfüllt das Team mit Stolz: „Das zeigt, was in dieser Mannschaft steckt.“

Teamzusammenhalt und individuelle Klasse

Für den Titelgewinn war aus Sicht des Spielertrainers vor allem der Zusammenhalt entscheidend. „Die Mannschaft ist komplett zusammengestanden“, betont Marco Manz. Die Verbindung aus starkem Teamzusammenhalt und der Qualität der Einzelspieler sei ausschlaggebend gewesen: „Das hat dafür gesorgt, dass wir bis zur rechnerischen Meisterschaft ungeschlagen, mit nur einem Unentschieden, Meister werden und aufsteigen.“

Defensive Stabilität und ein überragender Torjäger

Die Statistiken untermauern die Dominanz: Nur ein Gegentor in fünf Rückrundenspielen, dazu bereits in der Hinrunde lediglich elf Gegentreffer – der SV Auingen überzeugte mit defensiver Stabilität. Gleichzeitig wusste die Offensive zu glänzen, auch dank einer klaren Hauptfigur: „Unser Top-Torjäger ist hier hervorzuheben. Michael Baltrusch hat in 15 Spielen 25 Tore erzielt“, so Marco Manz. Der Angreifer war einer der Garanten für den frühzeitigen Titelgewinn.

Große Feier und Mallorca-Reise zum Abschluss

Der letzte Spieltag soll noch einmal zum gemeinsamen Höhepunkt werden: „Wir werden nach dem letzten Spieltag gemeinsam mit unseren Zuschauern eine große Meisterfeier in unserem Sportheim feiern“, kündigt Manz an. Danach geht es weiter – und zwar nach Mallorca: „Unsere Abschlussfahrt geht nach Mallorca. Auch hier sind ca. 20 Spieler mit von der Partie.“

Aufstieg ist beschlossene Sache

Sportlich hat der SV Auingen klare Ambitionen. Das Aufstiegsrecht wird ohne Zögern wahrgenommen: „Wir nehmen unser Aufstiegsrecht definitiv wahr“, bestätigt Marco Manz. Der Weg zurück in die Kreisliga A ist damit fest eingeplant.

Verstärkungen aus der Jugend – mögliche Rücktritte

Die Kaderplanung für die neue Saison läuft bereits auf Hochtouren. „Wir arbeiten an mehreren Spielern, die wir für die nächste Saison für uns gewinnen möchten“, sagt Marco Manz. Zwei A-Jugend-Spieler haben bereits ihre feste Zusage gegeben. Auf der anderen Seite könnte es altersbedingte Abgänge geben: „Abgänge haben wir nur Spieler, die möglicherweise ihre Karriere beenden. Auch hier ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen.“

Fokus auf Klassenerhalt in neuer Liga

Für die kommende Saison hat der SV Auingen ein klares Ziel: „Als Aufsteiger müssen wir natürlich erstmal gegen den Abstieg arbeiten“, so Manz. Wichtig sei, bereits zu Saisonbeginn darauf fokussiert zu sein – und vor allem zu Hause verlässlich zu punkten. Der Verein plant einen frühzeitigen Start in die Vorbereitung, unter dem neuen Trainerteam Stephan Maier und Marco Manz: „Dafür werden wir mit unserem neuen Trainerteam Stephan Maier und Marco Manz früh in die Vorbereitung starten, um für die neue Herausforderung bereit zu sein.“

Tabellenführung untermauert Ausnahmestellung

Ein Blick auf die Tabelle zeigt die überlegene Leistung des SV Auingen: 15 Spiele, 14 Siege, ein Unentschieden, kein einziges Spiel verloren – 62:12 Tore und 43 Punkte. Der Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger SV Apfelstetten und TSV Genkingen II beträgt bereits 14 Zähler. Eine Bilanz, die keine Fragen offenlässt: Der SV Auingen ist der verdiente Meister der Kreisliga B2 Alb.