SV Auingen dominiert klar, TSV Oferdingen gewinnt spektakuläres 6:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Bezirk Alb
Kreisliga A1:
TSV Wittlingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 1:2 Wittlingen erwischte keinen einfachen Start, denn die Gäste aus Ödenwaldstetten/Oberstetten gingen nach einer halben Stunde durch Kevin Waidmann in Führung. Der TSV zeigte jedoch eine starke Reaktion und nutzte eine gute Phase, um in der 38. Minute durch Dejan Vidakovic auszugleichen – zu diesem Zeitpunkt war das Spiel wieder völlig offen. Kurz vor der Halbzeit kippte die Partie allerdings erneut: In der Nachspielzeit verhängte der Schiedsrichter einen Foulelfmeter, den Jan Flöte souverän zum 1:2 verwandelte (45.+1). Die zweite Hälfte blieb umkämpft, oft geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld und viel Energie auf beiden Seiten, doch der Ball wollte nicht mehr über die Wittlinger Linie – und so nahmen die Gäste einen wichtigen Auswärtssieg mit nach Hause.
SV Auingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 4:1 Die Auinger setzten früh ein klares Zeichen und spielten vor heimischem Publikum mit viel Entschlossenheit. Bereits in der 13. Minute traf Matthias Ziegelbauer zur Führung und gab seinem Team damit die nötige Ruhe. Nach der Pause legten die Hausherren einen beeindruckenden Zwischenspurt hin: Marco Manz erhöhte in der 50. Minute, nur fünf Minuten später stellte Niklas Dehne auf 3:0. Als Felix Keller in der 77. Minute auch noch das 4:0 markierte, war die Partie entschieden – Auingen dominierte in nahezu allen Bereichen. Die Gäste mussten lange einem Rückstand hinterherlaufen und kamen erst in der 90. Minute durch Samuel Knorr zum späten Ehrentreffer. Am Heimsieg des SVA änderte das jedoch nichts mehr.
Ein Spiel, das man so schnell nicht vergisst – zehn Tore, permanente Wendungen und zwei Teams, die offensiv alles hineinwarfen. Die Gäste erwischten den besseren Start: Noah Mauser stellte in der 25. Minute auf 0:1 und belohnte die frühe Angriffslust der SG. Doch Oferdingen brauchte nur fünf Minuten, um zurückzuschlagen. Merlin Schall traf zum Ausgleich (30.), und kurz darauf drehte Ahmad Ahmad die Partie mit dem 2:1 (33.). Nach der Pause übernahm der TSV das Kommando endgültig. Safet Muric erhöhte in der 51. Minute auf 3:1, und ein unglückliches Eigentor von Leon Reichert (59.) brachte die Hausherren sogar komfortabel mit 4:1 in Front. Doch damit war die Torflut längst nicht beendet. Noah Mauser verkürzte mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 (66.), doch Oferdingen antwortete eiskalt: Merlin Schall (70.) und Florian Tyralla (74.) stellten innerhalb weniger Minuten auf 6:2 – die vermeintliche Entscheidung. Aber die SG zeigte Moral. Mauser machte mit seinem dritten Tor (75.) das Spiel wieder spannend, und Wolfram Deuscher brachte die Gäste in der 81. Minute sogar auf 6:4 heran. Die Schlussphase wurde wild, doch Oferdingen rettete den Vorsprung über die Zeit.