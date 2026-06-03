SV Aubing: Neustart auf der Trainerbank von Bernd Roth · Heute, 16:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Roth

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SV Aubing: Neustart auf der Trainerbank Nach vier erfolgreichen Jahren gehen der SV Aubing und Trainer Patrick Ghigani künftig getrennte Wege. Ghigani übernahm das Team in der Bezirksliga und schaffte nach der überragenden Saison 2024/2025 den verdienten Aufstieg in die Landesliga. Darauf hatten die Aubinger nach fast 40 Jahren ununterbrochener Bezirksliga-Zugehörigkeit lange warten müssen. In der abgelaufenen Saison konnte sich die Mannschaft in der Landesliga Südost dann zur Freude des gesamten Vereins etablieren und setzte als bester Aufsteiger mit Platz 9 ein beachtenswertes Ausrufezeichen.

Die Vereinsführung blickt auf sportlich überaus erfolgreiche Jahre zurück, die durch das professionelle Zusammenwirken des Trainerteams mit Vorstand, sportlicher Leitung und natürlich der Mannschaft ermöglicht wurden. Der Vorstand und die sportliche Leitung danken Patrick Ghigani daher ausdrücklich für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit, seinen Einsatz für die Mannschaft und die gemeinsam erreichten Meilensteine. Für seinen weiteren sportlichen wie persönlichen Weg wünscht ihm der SV Aubing das Allerbeste und viel Erfolg. Nach diesen prägenden vier Jahren sah die Vereinsführung nun aber den richtigen Moment gekommen, um der Mannschaft mit einem neuen Übungsleiter frische Impulse zu verschaffen und den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten. Nach den erreichten Erfolgen ist das Ziel klar: die Mannschaft soll im kommenden Jahr nicht nur stabil in der Landesliga gehalten, sondern nachhaltig dort verankert werden.