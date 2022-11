SV Aubing: Ist die Wende schon da? Haidhausen-Spiel als Mutmacher für Denklingen-Kick

Der letzte Aubinger Punktspiel-Sieg datiert vom 24. September. Damals konnte die Ghigani-Elf mit 3:0 in Penzberg gewinnen. Im Oktober konnte hingegen kein Dreier eingefahren werden. Dass sich die Lage in Aubing dennoch nicht nach Krise anfühlt, liegt an den jüngsten Leistungssteigerungen. War das Spiel gegen Murnau (1:3) aus Aubinger Sicht noch sehr zerfahren, so erlebten die Zuschauer in Deisenhofen eine SVA-Elf, die rannte und kämpfte und wohl auch gesiegt hätte, wären die Flutlichter auf der Anlage des Bayernligisten noch etwa 15 Minuten in Betriebsbereitschaft gewesen. 1:0 stand es für Grün und Weiß durch ein schönes Savvas-Tor, und nichts sprach dafür, dass Aubing hier noch eingebrochen wäre. Dann aber wurde es zappenduster und die wichtigen Punkte wurden nicht zugeteilt. Am 17. November (Donnerstag-Abend, 19:30 Uhr) müssen die Aubinger dort nun wieder auflaufen. Auch das Spiel am vergangenen Sonntag gegen Haidhausen hat unterstrichen, dass die Aubinger auf der Höhe sind. Da wurde gefightet, gerannt, gegrätscht! Und es war kein Zufall, dass zehn Aubinger gegen die Spitzenelf aus Giesing am Ende bestehen konnten. 2:2 nach 0:2 in Unterzahl. Allein für schwache Nerven war das nichts. Und so ging Aubing ein weiteres Mal als moralischer Sieger vom Platz, ohne sich drei Punkte gutschreiben zu können.

Das soll am Sonntag anders werden. Aubing-Vorsitzender Bernd Roth: „Lob und Anerkennung sind zwar schön, bringen uns aber nicht wirklich voran. Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, das auch eines ist.“ Der SVA möchte zum Abschluss des Jahres seine Anhänger nur zu gerne mit einem Heimsieg erfreuen und wird alles für dieses Ziel in die Waagschale werfen. Die Aubinger haben im Anschluss drei Auswärtsspiele zu bestreiten, ehe es in die Winterpause geht. Da täte ein Sieg wahrlich gut. Doch auch der VfL Denklingen hat nichts zu verschenken. Nach der herausragenden letzten Spielzeit liegt man derzeit nur auf Platz 10. Vor einigen Tagen gab es eine 0:3-Schlappe gegen Murnau. Die Aubinger könnten mit einem Sieg sogar am VfL vorbeiziehen. Das wollen die Kicker aus Denklingen natürlich unbedingt vermeiden. Insofern dürfen sich die Zuschauer auf eine spannende Auseinandersetzung auf Augenhöhe freuen.