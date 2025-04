SV Aubing endlich am Ziel: „Diesen Moment werden wir nie vergessen“

Der SV Aubing hat es geschafft. Zum ersten Mal steigt der Klub in die Landesliga auf. Die Freude kannte nach Abpfiff am Sonntag keine Grenzen.

„Eigentlich bin ich sprachlos. Was hier abgeht und vom SV Aubing und allen Fans veranstaltet wird, ist Wahnsinn“, sagte der nach Worten ringende Haderecker, als Roth ihm das Mikrofon in die Hand drückte. „Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs. Ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich habe in der Halbzeit und vor dem Spiel Gänsehaut bekommen. Diesen Moment werden wir nie vergessen.“

Auch Koch konnte sein Glück nach Abpfiff kaum fassen. „Das Gefühl ist sensationell. Dass wir es wirklich noch geschafft haben, mit über 30 ist es für mich persönlich natürlich Wahnsinn“, schwärmte der Aubinger Rekordspieler, der für den Montag vorausschauend Urlaub genommen hat und eine rauschende Party mit „Open End“ ankündigte.

SV Aubing setzt sich in der Landesliga einen gesicherten Mittelfeldplatz zum Ziel

Trainer Patrick Gighani witterte neben Haderecker und Koch auch Abdul Bangura und Milonga José an vorderster Party-Front: „Das sind alles Jungs, die richtig feiern und richtig tanzen können. Ich hoffe, dass wir gleich eine super Performance sehen“, sagte der Ex-Profi. Wichtig war dem 47-Jährigen auch, die über die komplette Saison großartige Unterstützung durch den Fanklub „GWA“ zu würdigen: „Für uns sind sie der zwölfte Mann, das muss man so klar sagen.“

Diesen Support wird der Klub auch in der kommenden Saison brauchen. Aubing will in der Landesliga „eine gute Rolle“ spielen und so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern, wie SVA-Macher Roth betont. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir sind alle der Meinung, dass wir das Zeug dazu haben.“ (jb)