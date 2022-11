SV Aubing beim FCD II: Auf ein Neues! Nach Flutlichtausfall steigt jetzt das Nachholspiel

Alles hatte an jenem 21. Oktober für den SV Aubing gesprochen. Die Mannschaft von Patrick Ghigani führte mit 1:0 und hatte eigentlich alles im Griff. Dann gingen in Deisenhofen die Lichter aus. Spielabbruch! Dabei sollte jenes Spiel für den SV Aubing ein besonderes werden. Nach drei Niederlagen in Serie wollten es die SVA-Kicker unbedingt wissen. Ein Dreier war das große Ziel, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Und so legten die Grün-Weißen auch los. Schon nach zwei Minuten hätte Athanasios Savvas spektakulär per Seitfallzieher vollenden können. Auch in der Folgezeit entfachten die Aubinger mächtig Druck. Es gelang dabei längst nicht alles, aber der Einsatzwillen war sehr überzeugend. Streun, Savvas und Shamolli stießen immer wieder gefährlich in die Spitze, Kapitän Max Heigl hatte in der zweiten Reihe alles im Griff. Nach 21 Spielminuten war es dann soweit: Savvas drosch das Leder zum 1:0 für Aubing in die Maschen. Anschließend zogen sich die Aubinger etwas zurück. Deisenhofen konnte sich ein optisches Übergewicht erarbeiten, ohne allerdings die Aubinger Abwehr entscheidend zu fordern. So ging es denn mit der 1:0-Führung für Aubing in die Kabinen. Der zweite Durchgang schloss sich zunächst nahtlos an der ersten an. Die Heimelf wirkte bemüht, allerdings ließ die Aubinger Abwehr nichts zu. Ein zweites Tor hätte sicherlich die Nerven nicht nur der lautstarken Aubinger Anhängerschaft beruhigen können. Dennoch hatte wohl kein Zuschauer das Gefühl, dass diese Partie noch hätte kippen können. Nach 78 Spielminuten gingen urplötzlich die Lichter aus. Flutlichtausfall! Ungewöhnlich rasch entschloss sich Schiedsrichter seinerzeit zum Spielabbruch. Und so steht nun dieses Spiel erneut an.

Seit dem Spielabbruch haben die Aubinger vier Mal gespielt und fünf Punkte ergattern können: Einem schwachen 1:3 gegen Murnau folgte ein überragendes Spiel gegen Haidhausen, in dem Aubing in Unterzahl einen 0:2-Rückstand noch in ein 2:2 verwandeln konnte. Gegen Denklingen gab es dann endlich einen Sieg zu feiern. Am Wochenende zog der SVA in Bad Heilbrunn den Kürzeren, obwohl die Aubinger eine tadellose zweite Halbzeit spielten. Allerdings war der erste Durchgang so mau, dass sich die Elf von der Kronwinklerstraße am Ende über eine 1:2-Niederlage auch nicht wirklich beklagen konnte. Die Deisenhofener Zweitvertretung hat seit dem damaligen Aufeinandertreffen ähnlich performt, gewann vier Punkte in drei Spielen, darunter ein atemberaubender 5:4-Auswärtssieg beim TSV Neuried. In der gegenwärtigen Tabelle trennt beide Teams nur ein Pünktchen; Aubing liegt auf Platz 10, Deisenhofen auf Platz 12. Beide versprechen sich von dem Spiel am Donnerstag einen entscheidenden Befreiungsschlag. Der FCD II hat in dieser Saison allerdings erst einen Heimsieg erringen können und in sieben Heimspielen nur neun Treffer erzielt.