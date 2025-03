SV Aubing baut die Tabellenführung souverän aus

⚽️⚽️Sieg - 6 Tore - 3 Punkte - Tabellenführung ausgebaut⚽️⚽️

Das war ein perfekter Aubing-Tag. Bei herrlichem Wetter, sauguaden Grillwürstl, gekühlten Getränken (großes Dankeschön an das Verpflegungs- und Grill-Team, dass einen super Job gemacht hat!!💪👌) ging die Aubinger Erste mit einem deutlichen 6:1 gegen den TSV Peiting als verdienter Sieger vom Platz. Anfangs sah es nicht unbedingt überlegen aus, was die Aubinger anboten. Der Keeper der Grün-Weißen, Ali Boraze, musste sogar einen Elfmeter parieren, um den 0:1 Rückstand zu verhindern. Das war dann aber offensichtlich der nötige Weckruf für die Mannschaft von Patrick Ghigani, die durch Tore von Slipac und Koch mit einem 2:0 in die Pause gingen. Kurz nach Wiederanpfiff dann der Anschlusstreffer durch die Gäste vom Lech. Aber die Aubinger legen in kurzer Folge drei Tore zum zwischenzeitlichen 5:1 nach (51. Abdul Bangura, 56. Balthasar Zimmermann, 57. Hand Haderecker). Erraji stellte mit seinem Tor in der 80. Minute den 6:1 Endstand her.