SV Atlas verpflichtet Mittelstürmer Nico Poplawski

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Offensivabteilung mit einem weiteren Neuzugang verstärkt: Vom Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck wechselt Nico Poplawski an die Düsternortstraße. Der 1,92 Meter große Mittelstürmer bringt Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit – und soll dem Atlas-Angriff neue Optionen geben.

Sportlicher Leiter Stephan Ehlers sieht im 22-Jährigen eine ideale Ergänzung für das bestehende Offensivpersonal: „Während wir viele Spieler haben, die bevorzugt in die Tiefe gehen, ist Nico ein klassischer Zielspieler. Er bringt körperliche Präsenz mit, ist stark im Halten des Balls und gibt uns neue taktische Möglichkeiten – besonders in engen Spielsituationen im Strafraum.“

Poplawski durchlief in seiner Jugendzeit Stationen beim BSC Hastedt, Werder Bremen, dem VfL Oldenburg und TuSpo Surheide. Im Herrenbereich war er unter anderem für den FC Oberneuland, Blau-Weiß Bornreihe und zuletzt für Phönix Lübeck aktiv. In der abgelaufenen Saison kam er dort auf 19 Regionalliga-Einsätze sowie auf 10 Partien in der Landesliga für die zweite Mannschaft.