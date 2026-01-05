SV Atlas startet mit klarer Marschroute in die Wintervorbereitung

Nach der Winterpause richtet der SV Atlas Delmenhorst den Fokus konsequent auf die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen. Die Vorbereitung ist klar strukturiert und auf einen erfolgreichen Restart ausgelegt.

Der Trainingsauftakt erfolgt am Freitag, den 9. Januar, um 18:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz beim VfL Oldenburg. Bis zum ersten Pflichtspiel nach der Winterpause sind insgesamt 21 Trainingstage vorgesehen. Ergänzt wird die Vorbereitung durch fünf Testspiele gegen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen.

Weihnachten und Jahreswechsel liegen hinter dem SV Atlas Delmenhorst. Mit dem zweiten Tabellenplatz und nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder geht die Mannschaft von Trainer Key Riebau in die Winterpause. Entsprechend ambitioniert ist die Planung für die kommenden Wochen.

Bereits am Samstag, den 17. Januar, bestreitet der SV Atlas sein erstes Testspiel. Gegner ist der TV Eiche Horn, aktueller Tabellenführer der Bremen-Liga. Gespielt wird um 13:00 Uhr in Delmenhorst auf dem Kunstrasen.

In den darauffolgenden Wochen stehen ausschließlich Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Samstag, den 24. Januar, trifft Atlas um 14:00 Uhr auf den Regionalligisten Blau-Weiß Lohne. Eine Woche später, am Samstag, den 31. Januar, folgt das Gastspiel beim VfB Oldenburg, der aktuell auf Rang zwei der Regionalliga Nord steht. Anstoß ist um 13:00 Uhr.

Am Donnerstag, den 5. Februar, ist der SV Atlas um 19:30 Uhr beim VfL Stenum zu Gast. Den Abschluss der Testspielphase bildet am Samstag, den 7. Februar, die Partie beim VfL Oldenburg aus der Landesliga Weser-Ems um 15:00 Uhr.

Rückrundenstart mit Nachholspiel

Der Pflichtspielauftakt nach der Winterpause ist für Sonntag, den 15. Februar, angesetzt. Um 14:30 Uhr empfängt der SV Atlas Delmenhorst im Stadion Düsternort den TuS Bersenbrück zum Nachholspiel. Damit endet die Wintervorbereitung und der Blick richtet sich endgültig auf die entscheidende Phase der Saison.

Die geplante Vorbereitung soll sicherstellen, dass der SV Atlas körperlich und spielerisch gut gerüstet in die Rückrunde startet. Ziel bleibt es, die gute Ausgangslage zu bestätigen und den Aufstiegskampf bis zum Saisonende offen zu halten.