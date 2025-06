SV Atlas startet in die Vorbereitung

Im Anschluss an den Trainingsauftakt absolviert die Mannschaft am Samstag, den 28. Juni, um 14:00 Uhr ein erstes Testspiel auswärts bei GVO Oldenburg. Es folgen weitere Vorbereitungsspiele: am Mittwoch, den 2. Juli, um 19:00 Uhr auswärts gegen den SV Brake sowie am Sonntag, den 6. Juli, ab 14:00 Uhr beim Turnier anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des DTB.

Vom 10. bis 13. Juli reist das Team ins Trainingslager nach Lastrup. Dort trifft der SV Atlas am Samstag, den 12. Juli, um 17:30 Uhr auf Grün-Weiß Firrel. Am Mittwoch, den 16. Juli, folgt ein Heimspiel gegen den FC Oberneuland, Anstoß ist um 18:30 Uhr im Stadion Delmenhorst. Zwei Tage später, am Freitag, den 18. Juli, steht ein weiteres Auswärtsspiel beim Rotenburger SV an, Anpfiff ist um 19:30 Uhr. Den Abschluss der Testspielreihe bildet das Heimspiel gegen die U23 von Werder Bremen am Samstag, den 26. Juli, um 15:00 Uhr.