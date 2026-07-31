SV Atlas schließt Lücke auf der Linie 19-Jähriger wechselt aus Meppen nach Delmenhorst und soll sich im Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten entwickeln von red · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Atlas

Der SV Atlas Delmenhorst hat sein Torhüterteam für die kommende Regionalliga-Saison weiter verstärkt. Vom SV Meppen II wechselt Julian Walker an die Delme. Der 19 Jahre alte Schlussmann unterschrieb beim Aufsteiger einen Vertrag über zwei Jahre.

Walker bringt trotz seines jungen Alters eine fundierte Ausbildung mit. Im Nachwuchsleistungszentrum des SV Meppen absolvierte der 1,94 Meter große Torhüter Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga und soll nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen. Sportlicher Leiter Florian Schmidt sieht im Neuzugang vor allem langfristiges Potenzial. „Ein sehr talentierter junger Torwart, den wir auf seinem Weg begleiten wollen“, sagte Schmidt.

Besonders die körperlichen Voraussetzungen und die Fähigkeiten auf der Linie hätten die Verantwortlichen überzeugt. „Mit 1,94 Metern bringt er absolutes Gardemaß mit und überzeugt vor allem mit seinen starken Reflexen auf der Linie.“ Der 19-Jährige soll sich zunächst in Delmenhorst einleben, bevor er sich dem Konkurrenzkampf stellt. „Julian bekommt nun erst einmal ein paar Tage Zeit zum Ankommen. Danach wird er im Kampf um den Kasten zeigen, was er kann“, erklärte Schmidt. „Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben und seinen nächsten Entwicklungsschritt gemeinsam mit ihm zu gehen.“