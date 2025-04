SV Atlas kommt – Spiel der Spiele beim Hannover

Die Oberliga Niedersachsen biegt in die heiße Phase ein. Mit gleich sieben Nachholspielen am Donnerstagabend könnte sich das Rennen um Aufstieg, Relegation und Klassenerhalt deutlich zuspitzen. Besonders das Duell zwischen Spitzenreiter HSC Hannover und Verfolger SV Atlas Delmenhorst dürfte weitreichende Konsequenzen haben.

HSC Hannover – SV Atlas Delmenhorst (1. gegen 2.) Im Duell der punktgleichen Tabellenführer steht mehr auf dem Spiel als drei Zähler. Der HSC könnte sich mit einem Heimsieg nicht nur für die Hinspielniederlage revanchieren, sondern auch die alleinige Tabellenführung zurückerobern. Delmenhorst reist mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen in Serie an, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert. Spannung ist garantiert, Kleinigkeiten dürften entscheiden.

-------------------------------------

SSV Vorsfelde – Eintracht Braunschweig II (17. gegen 11.) Mit dem Überraschungserfolg in Schöningen hat Vorsfelde ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Die U23 der Eintracht verlor hingegen in Verden und muss nun aufpassen, nicht selbst in den Tabellenkeller zu rutschen. Für beide Mannschaften geht es um viel, zumal der SSV mit einem weiteren Sieg das rettende Ufer wieder in Sichtweite hat. Braunschweig II hingegen könnte mit einem Dreier die 40-Punkte-Marke ins Visier nehmen.