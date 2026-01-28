SV Atlas Delmenhorst verpflichtet Chris David

Mit der Verpflichtung des 32 Jahre alten Niederländers setzt der SV Atlas Delmenhorst vor der Rückrunde der Oberliga Niedersachsen ein sportlich wie strategisch bedeutsames Signal.
Der SV Atlas Delmenhorst hat seinen Kader mit einem international erfahrenen Mittelfeldspieler verstärkt. Chris David wechselt mit sofortiger Wirkung an die Delme und soll dem Team in der entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Qualität und Stabilität verleihen. Der Niederländer stand im Laufe seiner Karriere unter anderem für den FC Fulham in der Premier League sowie für Twente Enschede in der Eredivisie auf dem Platz und kommt zuletzt aus Zypern.
Die Verpflichtung wurde durch die Unterstützung eines Vereinspartners ermöglicht. Die Mittelpunkt Kinder und Jugendhilfe GmbH aus Bremen hat den Transfer finanziell unterstützt. Der 1. Vorsitzende Jörg Neunaber betont die Bedeutung dieser Hilfe für den Verein und spricht von einer außergewöhnlichen Unterstützung, ohne die ein Transfer dieser Größenordnung nicht realisierbar gewesen wäre.
Langfristiger Kontakt zahlt sich aus
Sportlicher Leiter Stephan Ehlers zeigt sich zufrieden über den erfolgreichen Abschluss der Gespräche. Der Kontakt zu David habe bereits seit längerer Zeit bestanden, ein Wechsel sei schon im Sommer ein Thema gewesen. Dass es nun gelungen sei, den Spieler aus Zypern von einem Engagement beim SV Atlas zu überzeugen, sei das Ergebnis eines beharrlichen und kontinuierlichen Austauschs. Ehlers hebt insbesondere Davids Erfahrung und seine Persönlichkeit hervor, von der sowohl die Mannschaft als auch das gesamte Umfeld profitieren sollen.
Chris David selbst begründet seinen Wechsel mit privaten und sportlichen Zielen. Nach mehreren Jahren im Ausland habe für ihn der Wunsch im Vordergrund gestanden, näher bei seiner Familie in Enschede zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SV Atlas hätten ihm früh ein gutes Gefühl vermittelt. Zudem blickt der Mittelfeldspieler bereits über seine aktive Laufbahn hinaus und sieht seine Zukunft perspektivisch auch im Trainerbereich. Sportlich formuliert David klare Ambitionen: Er möchte mit dem SV Atlas den Aufstieg in die Regionalliga schaffen und den Verein auf diesem Niveau etablieren.
Sofortige Verstärkung für die Rückrunde
Chris David wird umgehend in den Kader integriert und soll mit Spielübersicht, Technik und Erfahrung insbesondere das Offensivspiel beleben. Für den SV Atlas Delmenhorst, der als Tabellenzweiter in die Rückrunde startet, ist die Verpflichtung ein weiteres klares Bekenntnis zum Aufstiegsziel.
Mit dem Neuzugang gewinnt der Verein nicht nur sportliche Qualität, sondern auch einen Spieler, der die Führungsstruktur innerhalb der Mannschaft weiter stärken soll.