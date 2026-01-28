SV Atlas Delmenhorst verpflichtet Chris David Erfahrener Mittelfeldspieler mit internationalem Hintergrund verstärkt den Tabellenzweiten von red · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Atlas

Mit der Verpflichtung des 32 Jahre alten Niederländers setzt der SV Atlas Delmenhorst vor der Rückrunde der Oberliga Niedersachsen ein sportlich wie strategisch bedeutsames Signal.

Der SV Atlas Delmenhorst hat seinen Kader mit einem international erfahrenen Mittelfeldspieler verstärkt. Chris David wechselt mit sofortiger Wirkung an die Delme und soll dem Team in der entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Qualität und Stabilität verleihen. Der Niederländer stand im Laufe seiner Karriere unter anderem für den FC Fulham in der Premier League sowie für Twente Enschede in der Eredivisie auf dem Platz und kommt zuletzt aus Zypern. Die Verpflichtung wurde durch die Unterstützung eines Vereinspartners ermöglicht. Die Mittelpunkt Kinder und Jugendhilfe GmbH aus Bremen hat den Transfer finanziell unterstützt. Der 1. Vorsitzende Jörg Neunaber betont die Bedeutung dieser Hilfe für den Verein und spricht von einer außergewöhnlichen Unterstützung, ohne die ein Transfer dieser Größenordnung nicht realisierbar gewesen wäre.

Langfristiger Kontakt zahlt sich aus Sportlicher Leiter Stephan Ehlers zeigt sich zufrieden über den erfolgreichen Abschluss der Gespräche. Der Kontakt zu David habe bereits seit längerer Zeit bestanden, ein Wechsel sei schon im Sommer ein Thema gewesen. Dass es nun gelungen sei, den Spieler aus Zypern von einem Engagement beim SV Atlas zu überzeugen, sei das Ergebnis eines beharrlichen und kontinuierlichen Austauschs. Ehlers hebt insbesondere Davids Erfahrung und seine Persönlichkeit hervor, von der sowohl die Mannschaft als auch das gesamte Umfeld profitieren sollen.