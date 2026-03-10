Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Atlas Delmenhorst und Stephan Ehlers beenden Zusammenarbeit
Sportlicher Leiter verlässt den Verein nach Ablauf seines Vertrags am 30. Juni 2026
Der SV Atlas Delmenhorst stellt die Weichen für die sportliche Zukunft. Der Vertrag von Sportlichem Leiter Stephan Ehlers wird nicht verlängert. Beide Seiten konzentrieren sich bis zum Saisonende auf das gemeinsame Ziel des Aufstiegs in die Regionalliga.
Der SV Atlas Delmenhorst und Stephan Ehlers gehen nach Ablauf der laufenden Saison getrennte Wege. Nach Gesprächen zwischen dem geschäftsführenden Vorstand und dem Sportlichen Leiter wurde gemeinsam entschieden, den am 30. Juni 2026 endenden Vertrag nicht zu verlängern. Beide Seiten blicken auf eine intensive Zusammenarbeit zurück und richten den Fokus nun vollständig auf die sportlichen Ziele der laufenden Spielzeit.
Sportvorstand Bastian Fuhrken erklärte, dass die Entscheidung nach einem offenen Austausch über die zukünftige Ausrichtung des Vereins gefallen sei. Vor dem Hintergrund eines möglichen Aufstiegs und des damit verbundenen wachsenden organisatorischen und zeitlichen Aufwands sei man gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit nach der Saison zu beenden. Fuhrken hob zugleich hervor, dass Ehlers bis zum letzten Spieltag mit voller Überzeugung für den Verein arbeiten wolle.
Stephan Ehlers bestätigte, dass die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden sei. Die Aufgabe als Sportlicher Leiter sei zeitlich sehr anspruchsvoll, während er parallel einer hauptberuflichen Tätigkeit in Vollzeit nachgehe. Deshalb habe man sich gemeinsam für diesen Schritt entschieden. Gleichzeitig betonte Ehlers, dass die sportlichen Ziele weiterhin klar seien. Als er seine Tätigkeit aufgenommen habe, sei der Anspruch formuliert worden, den Verein in den DFB-Pokal und in die Regionalliga zu führen. Gerade der Aufstieg sei weiterhin realistisch, weshalb er sich einen Abschied mit diesem Erfolg ausdrücklich wünsche.
Nachfolgeplanung läuft
Der SV Atlas Delmenhorst wird in den kommenden Wochen die Nachfolge auf der Position der sportlichen Leitung vorbereiten. Bis dahin bleibt das bestehende Team in der sportlichen Führung voll handlungsfähig.
Innerhalb des Vereins wird die bisherige Zusammenarbeit mit Stephan Ehlers ausdrücklich gewürdigt. Die Verantwortlichen betonen die professionelle und loyale Arbeit des Sportlichen Leiters in den vergangenen Jahren. Für die verbleibenden Spiele der Saison gilt der Fokus nun ausschließlich dem sportlichen Ziel: dem maximal möglichen Erfolg im Aufstiegskampf.