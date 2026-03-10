SV Atlas Delmenhorst und Stephan Ehlers beenden Zusammenarbeit

Der SV Atlas Delmenhorst und Stephan Ehlers gehen nach Ablauf der laufenden Saison getrennte Wege. Nach Gesprächen zwischen dem geschäftsführenden Vorstand und dem Sportlichen Leiter wurde gemeinsam entschieden, den am 30. Juni 2026 endenden Vertrag nicht zu verlängern. Beide Seiten blicken auf eine intensive Zusammenarbeit zurück und richten den Fokus nun vollständig auf die sportlichen Ziele der laufenden Spielzeit.

Sportvorstand Bastian Fuhrken erklärte, dass die Entscheidung nach einem offenen Austausch über die zukünftige Ausrichtung des Vereins gefallen sei. Vor dem Hintergrund eines möglichen Aufstiegs und des damit verbundenen wachsenden organisatorischen und zeitlichen Aufwands sei man gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit nach der Saison zu beenden. Fuhrken hob zugleich hervor, dass Ehlers bis zum letzten Spieltag mit voller Überzeugung für den Verein arbeiten wolle.