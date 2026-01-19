– Foto: Manni Hermes, Lennart Blö

SV Atlas Delmenhorst startet mit klarem Testsieg ins neue Jahr Gegen Bremen-Liga-Spitzenreiter TV Eiche Horn überzeugt der Oberligist mit einem verdienten 3:0-Erfolg.

Der SV Atlas Delmenhorst ist mit einem überzeugenden Auftritt in das Fußballjahr 2026 gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich die Mannschaft am 17. Januar vor heimischer Kulisse mit 3:0 gegen den TV Eiche Horn durch. Der Gast reiste als Tabellenführer der Bremen-Liga und mit der besten Defensive der Liga an.

Frühe Führung und klare Pausenbilanz Von Beginn an übernahm Atlas die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 2. Minute brachte Dinand Gijsen die Gastgeber früh in Führung. Auch in der Folge blieb Delmenhorst die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 37. Minute belohnte sich das Team erneut: Nico Poplawski erhöhte auf 2:0 und sorgte damit für einen verdienten Pausenstand. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätte das Ergebnis zur Halbzeit sogar noch deutlicher ausfallen können.

Gäste mit mehr Druck, Atlas bleibt stabil Nach dem Seitenwechsel investierte der TV Eiche Horn mehr in die Offensive und kam zu besseren Aktionen. Doch die Defensive des SV Atlas zeigte sich gut organisiert und ließ keine entscheidenden Chancen zu. Kurz vor dem Abpfiff setzte Tobias Fagerström mit einem verwandelten Foulelfmeter den Schlusspunkt und stellte auf 3:0. Damit unterstrich Delmenhorst die reife Spielanlage und den souveränen Auftritt im ersten Test des Jahres.