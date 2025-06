SV Atlas Delmenhorst holt internationalen Abwehrspezialisten

Oberliga Niedersachsen: Argentinischer Abwehrspieler wechselt zum SV Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine erste Neuverpflichtung für die kommende Oberliga-Saison unter Dach und Fach. Mit Alejo Sánchez Romero präsentiert der Klub erstmals einen argentinischen Spieler in seinen Reihen. Der 26-jährige Innenverteidiger machte zuletzt beim SFN Vechta in der Landesliga auf sich aufmerksam, nachdem er zuvor in seiner Heimat und in Spanien aktiv gewesen war.