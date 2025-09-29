SV Askania Schipkau zündet 9:0-Torfeuerwerk, Heideseer SV bejubelt 7:3

SV Blau-Weiß Lindenau – SV 1885 Golßen 4:1

Vor 66 Zuschauern startete Golßen mutig und belohnte sich in der 34. Minute, als Jannick Sauer zum 0:1 traf. Doch die Antwort von Blau-Weiß Lindenau ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später stellte Justin Gewiss den Ausgleich her. In der zweiten Hälfte drehte Etienne Pfeiffer die Partie mit dem Treffer zum 2:1 in der 60. Minute. Spätestens als Justin Gewiss in der 72. Minute sein zweites Tor erzielte, war die Richtung klar. Anton Wuttke setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

ESV Lok Falkenberg – SV Grün-Weiß Lübben II abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

SpVgg Finsterwalde – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 3:1

Das Duell verfolgten 195 Zuschauer. Magnus Bock brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung. Nach der Pause baute David Schmidt die Führung per Foulelfmeter in der 52. Minute auf 2:0 aus. Stefan Richter verkürzte ebenfalls per Strafstoß in der 66. Minute für Lichterfeld. Doch nur drei Minuten später stellte Jens Rösler den alten Abstand wieder her und machte mit dem 3:1 alles klar.

SV Wacker 21 Schönwalde – TSG Lübbenau 63 0:2

98 Zuschauer erlebten ein von Anfang an umkämpftes Spiel. Ricardo Kindler brachte die Gäste früh in der 11. Minute mit 0:1 in Führung. In der 33. Minute schwächte sich Schönwalde selbst, als Tom Wallus die Rote Karte sah. Auch Lübbenau musste nach 66 Minuten in Unterzahl weiterspielen, da Jan Schöne ebenfalls Rot erhielt. Doch Franz-Aaron Ullrich nutzte kurz nach Wiederbeginn die Räume und erhöhte in der 49. Minute auf 0:2. Damit war die Partie entschieden.

SV Askania Schipkau – SV Germania 1910 Ruhland 9:0

Vor 95 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Torfestival. Schon nach vier Minuten traf Pepe Meyer zum 1:0. Tommi Lee Nolte legte mit einem Doppelschlag in der 10. und 16. Minute nach. Spätestens als Tom Fischer in der 24. Minute das 4:0 erzielte, war Ruhland geschlagen. Nino Köhler erhöhte in der 32. Minute, ehe Gracjan Sebastian Horoszkiewicz mit zwei Treffern in der 56. und 69. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Marvin Kollowa (84.) und erneut Pepe Meyer (88.) rundeten den 9:0-Kantersieg eindrucksvoll ab.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Grün-Weiß Annahütte 4:1

73 Zuschauer sahen eine furiose erste Halbzeit von Franz Seidel, der in der 27. und 32. Minute einen Doppelpack schnürte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Niklas Neumann in der 48. Minute für Annahütte. Doch die Hoffnung währte nur kurz, da Dennis Ryszeski in der 55. Minute das 3:1 erzielte. Lennox Struck setzte in der 85. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Schlusspunkt.

SV Eintracht Ortrand – FC Sängerstadt Finsterwalde 1:3

Ortrand erlebte einen bitteren Start. Julian Nemitz brachte Finsterwalde in der 23. Minute in Führung, ehe Justin Schumann in der 36. Minute nachlegte. Kurz vor der Pause erhöhte Bodo Bönigk in der Nachspielzeit (45.+4) sogar auf 0:3. Leon Domenik Wiedner konnte in der 64. Minute noch auf 1:3 verkürzen, doch mehr war für Ortrand an diesem Tag nicht drin.