SV Askania Schipkau zündet 9:0-Torfeuerwerk, Heideseer SV bejubelt 7:3

SV Rangsdorf 28 – SV Teupitz/Groß Köris 3:0
Rangsdorf erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 5. Minute verwandelte Marc Gangur einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Nach der Pause legte Bennet Noack in der 50. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Nur sieben Minuten später sorgte Wim Schmitz mit dem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung.
Heideseer Sportverein – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 7:3
In einem echten Torfestival setzte sich der Heideseer SV durch. Max Corte eröffnete den Torreigen in der 13. Minute, ehe Patrick Döring kurz darauf auf 2:0 stellte. Die Gäste kamen durch Tony Andreas Stoewhaas in der 31. Minute zwar heran, doch Gerd Milde antwortete postwendend mit dem 3:1. Nach der Pause erhöhten Benjamin Hüttich (48.) und Nils Gustmann (51.) für die Hausherren. Dahlewitz verkürzte durch Mauricius Mang (49.) und Dustin Gunnar Miegel (78.), doch Anton Richter (84.) und Jan Gedicke in der Nachspielzeit (90.+8) machten den 7:3-Erfolg perfekt.
SG Niederlehme 1912 – SG Großziethen II 5:0
Nach torloser erster Halbzeit drehte Niederlehme im zweiten Durchgang mächtig auf. Maximilian Erdmann brachte sein Team in der 53. Minute in Führung. Anschließend schnürte Niklas Hentschel mit Treffern in der 59. und 74. Minute einen Doppelpack. Lukas Stothut (85.) und Marcel Griepentrog (90.+2) erhöhten in der Schlussphase zum 5:0-Endstand.
SV Zernsdorf – SG Aufbau Halbe 3:1
97 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel. Aufbau Halbe ging in der 19. Minute durch Dennis Steinführ in Führung. Doch Zernsdorf schlug noch vor der Pause zurück: Zunächst traf Leo Grubert in der 24. Minute zum Ausgleich, ehe Johannes Merting in der 31. Minute das 2:1 erzielte. In der zweiten Hälfte machte Janis Hasenauer in der 67. Minute mit dem 3:1 alles klar.
Ludwigsfelder FC II – SG Wacker Motzen 4:1
Vor 79 Zuschauern legte Ludwigsfelde furios los. Joschua Zierdt traf in der 17. Minute zum 1:0, ehe Joel Silva Mavangui da Silva per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Christian Klasse in der 31. Minute für Motzen, doch noch vor der Pause stellte Joel Silva Mavangui da Silva den alten Abstand wieder her (44.). Cliff Boanu setzte in der 64. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.
Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Siethen 1977 1:2
Ein Doppelschlag von Florian Kase entschied die Partie. In der 49. und 50. Minute traf er doppelt für die Gäste und brachte Siethen auf die Siegerstraße. Zwar konnte Marvin Voigt in der 56. Minute noch verkürzen, doch zu mehr reichte es für Ruhlsdorf nicht.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:3
Die Gäste legten früh vor: Schon in der 1. Minute traf Michell Steinbuch zur Führung. Jannis Buhlert erhöhte nach 35 Minuten auf 2:0. Zwar brachte Arwed Löwe die Hausherren in der 78. Minute zurück ins Spiel, doch Michell Steinbuch machte in der Nachspielzeit (90.+4) mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg perfekt.
SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – RSV Waltersdorf 1909 2:1
Vor 86 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell. Erst in der 72. Minute brach Toni Mruck den Bann und erzielte die Führung für die Gastgeber. Doch nur drei Minuten später glich Martin Pingel für Waltersdorf aus. Als alles schon nach einem Remis aussah, schlug Antonio Pilgrim in der 89. Minute zu und sicherte Deutsch Wusterhausen den umjubelten 2:1-Sieg.