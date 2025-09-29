 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Jens Bläsche

SV Askania Schipkau zündet 9:0-Torfeuerwerk, Heideseer SV bejubelt 7:3

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

Verlinkte Inhalte

Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Blau-Weiß Lindenau – SV 1885 Golßen 4:1
Vor 66 Zuschauern startete Golßen mutig und belohnte sich in der 34. Minute, als Jannick Sauer zum 0:1 traf. Doch die Antwort von Blau-Weiß Lindenau ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später stellte Justin Gewiss den Ausgleich her. In der zweiten Hälfte drehte Etienne Pfeiffer die Partie mit dem Treffer zum 2:1 in der 60. Minute. Spätestens als Justin Gewiss in der 72. Minute sein zweites Tor erzielte, war die Richtung klar. Anton Wuttke setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

ESV Lok Falkenberg – SV Grün-Weiß Lübben II abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

SpVgg Finsterwalde – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 3:1
Das Duell verfolgten 195 Zuschauer. Magnus Bock brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung. Nach der Pause baute David Schmidt die Führung per Foulelfmeter in der 52. Minute auf 2:0 aus. Stefan Richter verkürzte ebenfalls per Strafstoß in der 66. Minute für Lichterfeld. Doch nur drei Minuten später stellte Jens Rösler den alten Abstand wieder her und machte mit dem 3:1 alles klar.

SV Wacker 21 Schönwalde – TSG Lübbenau 63 0:2
98 Zuschauer erlebten ein von Anfang an umkämpftes Spiel. Ricardo Kindler brachte die Gäste früh in der 11. Minute mit 0:1 in Führung. In der 33. Minute schwächte sich Schönwalde selbst, als Tom Wallus die Rote Karte sah. Auch Lübbenau musste nach 66 Minuten in Unterzahl weiterspielen, da Jan Schöne ebenfalls Rot erhielt. Doch Franz-Aaron Ullrich nutzte kurz nach Wiederbeginn die Räume und erhöhte in der 49. Minute auf 0:2. Damit war die Partie entschieden.

SV Askania Schipkau – SV Germania 1910 Ruhland 9:0
Vor 95 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Torfestival. Schon nach vier Minuten traf Pepe Meyer zum 1:0. Tommi Lee Nolte legte mit einem Doppelschlag in der 10. und 16. Minute nach. Spätestens als Tom Fischer in der 24. Minute das 4:0 erzielte, war Ruhland geschlagen. Nino Köhler erhöhte in der 32. Minute, ehe Gracjan Sebastian Horoszkiewicz mit zwei Treffern in der 56. und 69. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Marvin Kollowa (84.) und erneut Pepe Meyer (88.) rundeten den 9:0-Kantersieg eindrucksvoll ab.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Grün-Weiß Annahütte 4:1
73 Zuschauer sahen eine furiose erste Halbzeit von Franz Seidel, der in der 27. und 32. Minute einen Doppelpack schnürte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Niklas Neumann in der 48. Minute für Annahütte. Doch die Hoffnung währte nur kurz, da Dennis Ryszeski in der 55. Minute das 3:1 erzielte. Lennox Struck setzte in der 85. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Schlusspunkt.

SV Eintracht Ortrand – FC Sängerstadt Finsterwalde 1:3
Ortrand erlebte einen bitteren Start. Julian Nemitz brachte Finsterwalde in der 23. Minute in Führung, ehe Justin Schumann in der 36. Minute nachlegte. Kurz vor der Pause erhöhte Bodo Bönigk in der Nachspielzeit (45.+4) sogar auf 0:3. Leon Domenik Wiedner konnte in der 64. Minute noch auf 1:3 verkürzen, doch mehr war für Ortrand an diesem Tag nicht drin.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Dahme/Fläming-Liga

SV Rangsdorf 28 – SV Teupitz/Groß Köris 3:0
Rangsdorf erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 5. Minute verwandelte Marc Gangur einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Nach der Pause legte Bennet Noack in der 50. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Nur sieben Minuten später sorgte Wim Schmitz mit dem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung.

Heideseer Sportverein – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 7:3
In einem echten Torfestival setzte sich der Heideseer SV durch. Max Corte eröffnete den Torreigen in der 13. Minute, ehe Patrick Döring kurz darauf auf 2:0 stellte. Die Gäste kamen durch Tony Andreas Stoewhaas in der 31. Minute zwar heran, doch Gerd Milde antwortete postwendend mit dem 3:1. Nach der Pause erhöhten Benjamin Hüttich (48.) und Nils Gustmann (51.) für die Hausherren. Dahlewitz verkürzte durch Mauricius Mang (49.) und Dustin Gunnar Miegel (78.), doch Anton Richter (84.) und Jan Gedicke in der Nachspielzeit (90.+8) machten den 7:3-Erfolg perfekt.

SG Niederlehme 1912 – SG Großziethen II 5:0
Nach torloser erster Halbzeit drehte Niederlehme im zweiten Durchgang mächtig auf. Maximilian Erdmann brachte sein Team in der 53. Minute in Führung. Anschließend schnürte Niklas Hentschel mit Treffern in der 59. und 74. Minute einen Doppelpack. Lukas Stothut (85.) und Marcel Griepentrog (90.+2) erhöhten in der Schlussphase zum 5:0-Endstand.

SV Zernsdorf – SG Aufbau Halbe 3:1
97 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel. Aufbau Halbe ging in der 19. Minute durch Dennis Steinführ in Führung. Doch Zernsdorf schlug noch vor der Pause zurück: Zunächst traf Leo Grubert in der 24. Minute zum Ausgleich, ehe Johannes Merting in der 31. Minute das 2:1 erzielte. In der zweiten Hälfte machte Janis Hasenauer in der 67. Minute mit dem 3:1 alles klar.

Ludwigsfelder FC II – SG Wacker Motzen 4:1
Vor 79 Zuschauern legte Ludwigsfelde furios los. Joschua Zierdt traf in der 17. Minute zum 1:0, ehe Joel Silva Mavangui da Silva per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Christian Klasse in der 31. Minute für Motzen, doch noch vor der Pause stellte Joel Silva Mavangui da Silva den alten Abstand wieder her (44.). Cliff Boanu setzte in der 64. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Siethen 1977 1:2
Ein Doppelschlag von Florian Kase entschied die Partie. In der 49. und 50. Minute traf er doppelt für die Gäste und brachte Siethen auf die Siegerstraße. Zwar konnte Marvin Voigt in der 56. Minute noch verkürzen, doch zu mehr reichte es für Ruhlsdorf nicht.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:3
Die Gäste legten früh vor: Schon in der 1. Minute traf Michell Steinbuch zur Führung. Jannis Buhlert erhöhte nach 35 Minuten auf 2:0. Zwar brachte Arwed Löwe die Hausherren in der 78. Minute zurück ins Spiel, doch Michell Steinbuch machte in der Nachspielzeit (90.+4) mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg perfekt.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – RSV Waltersdorf 1909 2:1
Vor 86 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell. Erst in der 72. Minute brach Toni Mruck den Bann und erzielte die Führung für die Gastgeber. Doch nur drei Minuten später glich Martin Pingel für Waltersdorf aus. Als alles schon nach einem Remis aussah, schlug Antonio Pilgrim in der 89. Minute zu und sicherte Deutsch Wusterhausen den umjubelten 2:1-Sieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Aufrufe: 029.9.2025, 19:00 Uhr
redAutor