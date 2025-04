SV Askania Schipkau in Torlaune, RSV Waltersdorf gewinnt knapp

SV Askania Schipkau – 1. SV Lok Calau 6:0

Der SV Askania Schipkau zeigte sich vor 101 Zuschauern in beeindruckender Spiellaune und ließ dem 1. SV Lok Calau keine Chance. In der 39. Minute eröffnete Pavel Cermak mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter den Torreigen. Nur zwei Minuten später erhöhte Tom Fischer auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel machte Tom Fischer in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer früh alles klar. In der 60. Minute trug sich auch Richard Granse in die Torschützenliste ein und baute die Führung auf 4:0 aus. Nino Köhler ließ in der 65. Minute das fünfte Tor folgen, ehe Lucas Schlenger in der 81. Minute den 6:0-Endstand markierte.

