SV Arnstadt II: Aufstieg, Abschiede und frischer Wind aus der Jugend

Christian Bräutigam , Urgestein des Vereins, spielte abgesehen von zwei Jahren beim SV Geratal (2008/09 und 2009/10) durchgängig für den SV Arnstadt. Zunächst in der ersten Mannschaft, später seit 2011 als wichtige Stütze in der zweiten.

Mehrere erfahrene Akteure beenden ihre Laufbahn im Männerbereich. Eric Eberling (36), langjähriger Verteidiger u.a. für SV Rudisleben und SV 09 Arnstadt in Landesklasse und Thüringenliga, spielte seit seiner Rückkehr 2022/23 in der zweiten Mannschaft.

Nachwuchs rückt nach

Folgende Talente aus dem eigenen Nachwuchs rücken fest in den Männerbereich auf: Defensive: Rick Lang, Felix Mörl, Luke Schlegel Mittelfeld & Angriff: Klemens Putsche, Felix Noä, Felix Smolarski Alle stammen aus dem eigenen Nachwuchs des SV Arnstadt. Felix Smolarski kehrt nach einem Abstecher in die Haarhäuser A-Jugend zurück – zuvor war er ebenfalls in der Jugend des SV 09 Arnstadt aktiv. Einige der Spieler sammelten bereits in der Vorsaison erste Einsätze im Männerbereich. Zum Start absolvierte das Team ein Testspiel gegen den SV Westring Gotha aus der Kreisoberliga Westthüringen. Dabei unterlag man mit 0:3. Es folge 0:7 Pleite beim FC Steinbach Hallenberg (Landesklasse). Einige der Neuzugänge standen bereits auf dem Platz und sammelten wertvolle Spielpraxis. Außerdem verstärkt Alexander Ahrens (zuletzt Wismut Gera) das Mittelfeld.