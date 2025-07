SV Arnstadt 2: Nachzügler Eric Fleischer kehrt heim

In der Mission Klassenerhalt kann der SV Arnstadt kurzfristig auf ein altbekanntes Gesicht setzen. Mittelfeldspieler Eric Fleischer kehrt vom Kreisligisten FSV Blau-Weiß Stadtilm an den Obertunk zurück. Der 22-Jährige spielte bereits im Nachwuchs sowie in seinen ersten Schritten im Männerbereich für den SV 09 Arnstadt und versuchte seit der Saison 2022/23 sein Glück beim FSV.

In seiner ersten Spielzeit bei den Blau-Weißen gelang direkt der Aufstieg aus der Kreisklasse in die Kreisliga. Insgesamt kam Fleischer auf 23 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei sechs Treffer. Nun folgt die Rückkehr zu seinem SV 09.