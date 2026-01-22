SV Arminia Hannover verstärkt Offensive und setzt auf Kontinuität

Der SV Arminia Hannover treibt seine Personalplanungen in der Landesliga Hannover weiter voran und hat sowohl auf dem Transfermarkt als auch intern wichtige Entscheidungen getroffen.

Mit Jose Rodrigo Gasperini sichert sich der Klub einen weiteren Offensivspieler für die laufende und kommende Spielzeit. Der Argentinier wechselt vom Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig nach Bischofshol und bringt Erfahrung aus der Landesliga sowie hohes Tempo mit. Sein Vertrag läuft bis 2027. Er soll das Offensivspiel der Arminia beleben und für zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff sorgen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte der SV Arminia Hannover mit Björn Masur einen weiteren Angreifer vorgestellt, der künftig für Torgefahr sorgen soll. Mit den beiden Verpflichtungen reagiert der Verein gezielt auf den Bedarf in der Offensive.