SV Arminia Hannover siegt im letzten Testspiel

Auf dem Kunstrasenplatz in Hemmingen bot sich den Zuschauern ein insgesamt ausgeglichenes Spiel. Neuzugang Kim Hwitae, der erst in der Winterpause von Brinkum zum SVA gewechselt war, brachte die Gäste in der 19. Minute nach einer verlängerten Ecke in Führung. In der Schlussphase setzte sich ein weiterer Winterzugang in Szene: Markus-Karol Schulz bediente Kamil Jermakowicz mit einem feinen Pass – der Stürmer ließ sich die Chance nicht entgehen und traf in der 80. Minute zum Endstand.