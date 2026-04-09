SV Arminia Hannover holt Yilmaz Dag als neuen Trainer

Fans der Arminia – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Arminia Hannover hat die Nachfolge von Henrik Larsen geregelt. Ab der Saison 2026/27 übernimmt Yilmaz Dag die erste Mannschaft des Landesligisten. Gemeinsam mit ihm wechselt auch sein bisheriger Co-Trainer Lokman Tavan vom OSV Hannover zu den Blauen.

Dag trainiert den OSV Hannover bereits seit mehreren Jahren und kennt die Landesliga Hannover daher bestens. Mit dem Wechsel verpflichtet der SV Arminia Hannover einen Coach, der nicht nur als Trainer Erfahrung mitbringt, sondern auch auf eine lange aktive Laufbahn zurückblicken kann. Als Spieler stand Dag unter anderem in Celle, Rotenburg, Langenhagen und Ramlingen in der Oberliga auf dem Platz.

Bereits Mitte März hatte der SV Arminia Hannover bekanntgegeben, dass Trainer Henrik Larsen den Verein nach zweieinhalb Jahren zum Saisonende verlassen wird. Nach Angaben des Vereins fiel die Entscheidung unabhängig von der sportlichen Entwicklung. Ausschlaggebend waren vielmehr unterschiedliche Vorstellungen in anderen Bereichen.