SV Arminia Hannover holt Offensivspieler vom OSV Hannover

– Foto: André Nückel

Der Landesligist SV Arminia Hannover hat Yasin Ayaz verpflichtet. Der junge Flügelspieler wechselt vom OSV Hannover an den Bischofsholer Damm und unterschreibt beim SVA für ein Jahr.

In seiner ersten Saison im Herrenbereich überzeugte Ayaz bereits mit starken Offensivwerten. Der Außenbahnspieler erzielte bislang zwölf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik soll er künftig neue Impulse im Angriffsspiel der Blauen setzen.

Beim SV Arminia Hannover trifft Ayaz auf mehrere bekannte Gesichter. Ab der kommenden Saison übernimmt Yilmaz Dag das Traineramt der ersten Mannschaft. Gemeinsam mit ihm wechselt auch Co-Trainer Lokman Tavan vom OSV Hannover nach Bischofshol.