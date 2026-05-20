SV Arminia Hannover holt Lučić zurück und verpflichtet Pläschke

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Arminia Hannover hat auf Instagram zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt.

Mit David Lučić kehrt ein bekanntes Gesicht an den Bischofsholer Damm zurück. Der kroatische Spielmacher hatte die Blauen erst im vergangenen Jahr nach fünf Jahren verlassen, um weiterhin in der Oberliga zu spielen. Zuletzt stand er bei Schwarz-Weiß Rehden unter Vertrag. Nun folgt die Rückkehr zum SV Arminia Hannover, bei dem Lučić die Offensive verstärken soll.

Der Verein beschreibt den Rückkehrer als wichtigen Baustein für die kommende Saison und sieht in ihm eine sportliche Bereicherung für das Offensivspiel.