SV Arget II schnappt sich den Titel - Stoffen/Lengenfeld feiert Diese Teams heben ab von lm/mh · Heute, 17:12 Uhr · 0 Leser

SV Arget auf die Eins! – Foto: SV Arget II

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Zugspitze.

FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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WhatsApp: 0170/7126650 SV Stoffen/Lengenfeld II schnappt sich den Meistertitel

Jubeeeeeeeln darf der SV Stoffen/Lengenfeld II – Foto: SV Stoffen7Lengenfeld II

Mit einem 5:0-Sieg über die Sportfreunde Windach II verabschiedete sich der SV Stoffen/Lengenfeld II als Meister der B-Klasse 7 in der Saison 25/26. Den höchsten Sieg diese Saison feierten die Kicker am 25. Spieltag beim 9:0-Erfolg über die SG Apfeldorf/Kinsau II. SV Arget II thront an der Spitze der C-Klasse 3

SV Arget auf die Eins! – Foto: SV Arget II

Mit 54 Zählern auf dem Konto, einem Torverhältnis von 87:34 Treffern und der besten Offensive der Liga krönt sich der SV Arget II verdient zum Meister der C-Klasse 3.

Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft! – Foto: SV Arget II

BVTA Fürstenfeldbruck wird Meister der B-Klasse 1

Ab in die A-Klasse mit euch! – Foto: BVTA FFB

Der BVTA Fürstenfeldbruck verabschiedet sich nach zwei Jahren in der B-Klasse in die A-Klasse. Mit 56 Zählern auf dem Konto krönt sich der BVTA zum Meister. Schöngeising bricht mit 113 Toren den Rekord der Kreisklasse!

So sehen Sieger und Tor-Rekordhalter aus! – Foto: SC Schöngeising

Der SC Schöngeising hatte direkt doppelten Grund zum Feiern: Marcel Berger sicherte sich mit 40 Treffern die Torjägerkrone und war damit maßgeblich am Rekorderfolg beteiligt. On top sicherte sich Schöngeising auch noch die Meisterschaft!

HALA SCS! – Foto: SC Schöngeising

Pöcking feiert in Tirol die ungeschlagene Meisterschaft

Der SC Pöcking kehrt nach einer Traumsaison in die Bezirksliga zurück. – Foto: SC Pöcking

Die Pöckinger Damen steigen drei Spieltage vor Saisonschluss in die Bezirksliga auf! Dieser Erfolg wurde gebührend in Tirol gefeiert! Keine einzige Niederlage und zehn Punkte Vorsprung. Immer weiter!

Nach wie vielen Minuten war wohl die Flasche Valdo leer? Ich vermute schlimmes... – Foto: SC Pöcking

Sauerlach beendet "Mission-Kreisklasse" erfolgreich

Auf diesem Foto sind Fans, erste und zweite Mannschaft des TSV Sauerlach zu sehen! Wahnsinn. – Foto: TSV Sauerlach

Nach dem 3:1-Sieg am vorletzen Spieltag gegen den SV Arget war die "Mission-Kreisklasse" erfüllt. Mit 53 Punkten auf dem Konto verabschiedet sich der TSV Sauerlach aus der A-Klasse 3. TSV Jesenwang schießt sich mit einem 11:0 zum Meistertitel

Jubeeeeel!!! Der TSV Jesenwang steigt in die A-Klasse auf. – Foto: TSV Jesenwang

Guess who's back? Genau – der TSV Jesenwang in der A-Klasse! Mit einem überragendem 11:0-Auswärtssieg über den ASV Biburg 1975 ballerte sich der TSV zum Meistertitel. Holzkirchen III mischt kommende Saison die A-Klasse auf

Auf und davon, das schafft ihr schon! – Foto: TuS Holzkrichen III

Mit 12 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Hartpenning II springt die dritte Mannschaft des TuS Holzkirchen in die A-Klasse. Herzlichen Glückwunsch! Eibsee Grainau meldet sich in der Kreisliga zurück

Tschö mit ö und ab in die Kreisliga mit euch! – Foto: SG Eibsee Grainau

Ein Sieg am letzten Spieltag war genau das, was den Damen des SC Eibsee Grainau gefehlt hat, um den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga zu sichern. Da haben sich die Spielerinnen nicht lumpen lassen und mit einem 3:0-Auswärtserfolg die Meisterschaft perfekt gemacht. TuS Geretsried II mischt künftig die Bezirksliga auf

Ciao Kreisliga und Servus Bezirskliga! Der TuS Geretsried schafft Historisches – Foto: TuS Geretsried II

Ciao Kreisliga und Servus Bezirksliga schreit der TuS Geretsried II. Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen erreichte der TuS Historisches. Zum ersten Mal steigt die zweite Mannschaft in die Bezirksliga auf!

Pure Ekstase in Geretsried mit passender Pyro. Ein Bild für die Götter! – Foto: TuS Geretsried II

Ohlstädter in Feierlaune! Zweitvertretung holt sich den Titel In Sachen Mentalität ist der Elf von Tobias Weber nichts nachzusagen. Nach dem Abstieg in die B-Klasse in der vorherigen Saison braucht der SVO II lediglich eine Saison um wieder zurückzukommen. Schauen wir mal, wo sie in der nächsten Saison landen...

Ab zurück in die A-Klasse mit euch! Der SV Ohlstadt II schafft den Wiederaufstieg mit Bravur. – Foto: SV Ohlstadt

Die beinahe Ungeschlagenen aus Schäftlarn/Baierbrun feiern mit Pyrotechnik 20 Siege, zwei Unentschieden und lediglich eine Niederlage! Wenn eine Mannschaft eine solche Bilanz aufweist, dann sind Zweifel ob der Qualität des Teams hinfällig. Die SG aus Schäftlarn und Baierbrun war dieses Jahr das Maß aller Dinge in der A-Klasse 5!

Pyro bei der Meisterfeier! Wenn da nicht noch ein Schreiben vom DFB kommt... – Foto: SG Schäftlarn/SC Baierbrun

Mit 81 Toren! 1. FC Garmisch-Partenkirchen ballert sich an die Spitze

So eine Meisterfeier wird mit den Alpen im Hintergrund doch gleich doppelt so schön... – Foto: 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Während die Landesliga-Truppe des 1. FC GAP in dieser Saison Woche für Woche negative Schlagzeilen produzierte, verschönert die Zweitvertretung der Alpenvorländer das Vereinsimage. Mit einem dominanten Torverhältnis von +54 zerschoss die Chatzis-Elf die Liga! Nach 40 Jahren: TSV Moorenweis schießt sich in die Bezirksliga

Moorenweis feiert den dritten Bezirksliga-Aufstieg nach 40 Jahren. – Foto: TSV Moorenweis

Was für ein Meilenstein für den TSV Moorenweis! Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SC Maisach krönte sich Moorenweis zum Meister der Kreisliga 2 und steigt nach 40 Jahren wieder in die Bezirksliga auf! Greifenberg jubelt in der A-Klasse 7

Nach der Meisterfeier war bestimmt nicht nur die Pyro blau – Foto: FC Greifenberg

Mit 50 Punkten auf dem Konto ist der FC Greifenberg in der A-Klasse nicht mehr einzuholen. Zuletzt setzte die Mannschaft mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten ein weiteres Ausrufezeichen. Die Meisterschaft hat sich Greifenberg mehr als verdient! Emmering marschiert in die Kreisklasse

Der FC Emmering lässt es krachen. – Foto: FC Emmering

Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient! Olching kehrt zurück in die Landesliga

Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga. Schongau wird Meister der A-Klasse 8

Schongau spielte das letzte Mal in der Saison 17/18 in der Kreisklasse. – Foto: TSV Schongau