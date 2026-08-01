SV A/O setzt auf vielversprechende Talente und will defensiv besser we A/O-Trainer Speer: „Die Stimmung ist gut“ von Tageblatt · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

„Wir haben zu viele leichte Gegentore bekommen“, resümiert der Trainer der SV Ahlerstedt/Ottendorf, Kevin Speer. Die Defensive rückt bei A/O deshalb mehr in den Fokus.

Mit Enes und Eren Badur muss die SV Ahlerstedt/Ottendorf zwei empfindliche Abgänge kompensieren. Die Badur-Brüder, die sich Oberliga-Aufsteiger D/A II angeschlossen haben, schossen in der vergangenen Saison zusammen 34 Tore und steuerten 14 Vorbereitungen bei.

„Offensiv waren wir immer gut, das bekommen wir aufgefangen“, sagt Trainer Kevin Speer. Neben dem Offensiv-Gen steht A/O für seine permanente Talentförderung und -ausbildung. Am Auetal profitiert und baut man auf den JFV A/O/B/H/H. „Das ist der A/O-Weg“, sagt Speer, ohne den alljährlichen Nachschub an Nachwuchs hätte es die Spielvereinigung schwer. Aufrüsten wie die diesjährigen Meisterschaftsfavoriten Bornreihe und Eintracht Celle kann A/O nicht.

Ein zentraler „Powerspieler“ und „überragender Fußballer“

Mit Jaron Kaiser, Lenn Pauly, Laurens Otten und Jason Marahrens kommen vier vielversprechende Talente aus der U19-Regionalliga. Otten sei ein zentraler „Powerspieler“, so Speer. Marahrens sei ein „überragender Fußballer“, der das Spiel versteht. Pauly sei stark im Eins-gegen-eins. Kaiser habe als Stürmer viel Potenzial. Mit Janosch Lüders vom FC O/O hat A/O zudem auf die Badur-Abgänge reagiert. Der Strafraumstürmer hat Knipserqualität und ist auch bei hohen Bällen Zielspieler. Zudem kam mit Louis Gehlken ein „guter Außenspieler“ vom VfL Güldenstern Stade, der in der Vorbereitung „schon überzeugt hat“, so Speer. Felix Kypta ist eine weitere Option in der Innenverteidigung. Torhüter Timo Haepp soll der erwünschte Rückhalt sein.