SV Anzing gegen SC Grüne Heide Ismaning: Hört auf Hummels! Anzing setzt gegen Primus Ismaning auf „Grundtugenden“

Die sportliche Krise bringt Stadler mit der aktuellen Verletztenmisere in Verbindung: „Als kleiner Verein können wir den Ausfall von vier langzeitverletzten Stammspielern nur schwer kompensieren. Uns fehlt es einfach an Power und Durchschlagskraft.“ Trotzdem glaubt der SVA an seine Chance gegen den Spitzenreiter. „Wir wollen dagegenhalten und möglichst lange zu Null spielen, damit wir Nadelstiche setzen können. Wir wollen versuchen zu punkten, obwohl es sehr schwierig wird“, kündigt Anzings Trainer Christian Rickhoff an.

In der aktuellen Phase verfolgt man in Anzing außerdem eine Rückkehr zu den Grundtugenden wie Kampf und Leidenschaft. „Mats Hummels hat es ja kürzlich in einem Interview gesagt. In unserer Situation bringt Schönspielerei erst recht nichts“, zieht Stadler den Profi-Vergleich. Hummels tritt am Sonntag in der Bundesliga für Dortmund gegen den Ball. Schon heute geht es für den SVA darum, einen Negativlauf zu beenden – ohne Hummels, dafür mit Mut und klarem Matchplan. (fhg)