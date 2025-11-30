– Foto: Birte Meyer

SV Anderlingen zeigt Heeslingen II beim 6:1 die Grenzen auf Mit Bildergalerie: Klarer Sieg für Anderlingen Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Heeslingen II Anderlingen

Der SV Anderlingen hat das Bezirksliga-Derby gegen den Heeslinger SC II nach frühem Rückschlag in ein wahres Fußballfest verwandelt. Trotz 0:1-Rückstand siegte der SVA am Ende mit 6:1, überholte die Gäste in der Tabelle und steht nun auf Rang sechs.

Gestern, 14:00 Uhr SV Anderlingen Anderlingen Heeslinger SC Heeslingen II 6 1

Dabei sah es zu Beginn gar nicht nach einem Torfestival aus. Anderlingen übernahm von der ersten Minute an die Kontrolle, ließ den Ball sicher laufen und drückte den HSC II in die Defensive. Die Gäste versuchten zwar früh zu stören, doch Torchancen blieben zunächst Mangelware. Das änderte sich in der 19. Minute, als Andre Steffens nach Zuspiel von Phil Steffens nur den Pfosten traf, neun Minuten später scheiterte Enes Kucevic aus der Distanz erneut am Aluminium.

Dann schlug die alte Fußballweisheit zu: Wer vorn die Chancen liegen lässt, wird hinten bestraft. In der 35. Minute legte Anderlingens Thore Sandmann dem Heeslinger Daniel Holsten den Ball an der Strafraumgrenze unglücklich vor, und Holsten nutzte die Einladung zur 1:0-Führung. Doch im direkten Gegenzug zirkelte Phil Steffens einen Freistoß in den Strafraum, Andre Steffens köpfte den Ball ins Tor, da Nico Finkes Klärungsversuch zu spät kam. Sieben Minuten später wurde Finke erneut zum Pechvogel, als er einen Freistoß von Sandmann aus dem Mittelkreis unhaltbar für Keeper Hannes Butt mit dem Kopf zum 2:1 ins eigene Netz verlängerte. Heeslingen wirkte nun angeknockt, und Anderlingen legte nach: In der letzten Minute der ersten Hälfte traf Brian Müller nach Flanke von Linus Brunckhorst per Kopf zum 3:1 – der SVA drehte den Rückstand also noch vor der Pause in einen Zwei-Tore-Vorsprung.