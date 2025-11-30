SV Anderlingen zeigt Heeslingen II beim 6:1 die Grenzen auf

Der SV Anderlingen hat das Bezirksliga-Derby gegen den Heeslinger SC II nach frühem Rückschlag in ein wahres Fußballfest verwandelt. Trotz 0:1-Rückstand siegte der SVA am Ende mit 6:1, überholte die Gäste in der Tabelle und steht nun auf Rang sechs.
Dabei sah es zu Beginn gar nicht nach einem Torfestival aus. Anderlingen übernahm von der ersten Minute an die Kontrolle, ließ den Ball sicher laufen und drückte den HSC II in die Defensive. Die Gäste versuchten zwar früh zu stören, doch Torchancen blieben zunächst Mangelware. Das änderte sich in der 19. Minute, als Andre Steffens nach Zuspiel von Phil Steffens nur den Pfosten traf, neun Minuten später scheiterte Enes Kucevic aus der Distanz erneut am Aluminium.
Dann schlug die alte Fußballweisheit zu: Wer vorn die Chancen liegen lässt, wird hinten bestraft. In der 35. Minute legte Anderlingens Thore Sandmann dem Heeslinger Daniel Holsten den Ball an der Strafraumgrenze unglücklich vor, und Holsten nutzte die Einladung zur 1:0-Führung. Doch im direkten Gegenzug zirkelte Phil Steffens einen Freistoß in den Strafraum, Andre Steffens köpfte den Ball ins Tor, da Nico Finkes Klärungsversuch zu spät kam.
Sieben Minuten später wurde Finke erneut zum Pechvogel, als er einen Freistoß von Sandmann aus dem Mittelkreis unhaltbar für Keeper Hannes Butt mit dem Kopf zum 2:1 ins eigene Netz verlängerte. Heeslingen wirkte nun angeknockt, und Anderlingen legte nach: In der letzten Minute der ersten Hälfte traf Brian Müller nach Flanke von Linus Brunckhorst per Kopf zum 3:1 – der SVA drehte den Rückstand also noch vor der Pause in einen Zwei-Tore-Vorsprung.
Nach dem Wiederanpfiff brachte der eingewechselte Mika Kraßmann zwar kurzzeitig Schwung in die HSC-Offensive, doch echte Torgefahr entstand nicht. Mit dem Anderlinger 4:1 war der Widerstand der Gäste dann endgültig gebrochen: Nach einer Ecke von Phil Steffens drückte Nils Tiedemann den Ball über der Linie, nachdem dieser aus einem Gewühl heraus vor seinen Füßen landete (68.).
Es folgten zwei weitere Treffer zum 6:1-Endstand. Zunächst kombinierten sich Brunckhorst und Kucevic über rechts durch, Brunckhorst flankte in die Mitte, wo Heeslingens Lukas Meyer den Ball unfreiwillig für Andre Steffens auflegte – 5:1 (79.). Zwei Minuten später setzte Kucevic per Kopf nach erneuter Brunckhorst-Flanke den Schlusspunkt.
„Der Anderlinger Sieg war hochverdient. Wir waren in vielen Belangen über einen Großteil des Spiels deutlich unterlegen“, musste HSC-Coach Robin Cordes nach dem Spiel anerkennen. Auch SVA-Trainer Marco Hendreich sprach von einem hochverdienten Sieg: „Wir haben endlich mal Kapital daraus geschlagen, dass wir das Spiel gemacht haben, was wir in einem Großteil der bisherigen Spiele verpasst haben.“