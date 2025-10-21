SV Amtzell - FC Isny 1 : 2

Mit gemischten Gefühlen trat der FC Isny beim direkten Konkurrenten Amtzell an, hatte man

doch hier die letztjährige Meisterschaft verspielt. Dazu musste der FC verletzungsbedingt

seine Startformation von letzter Woche verändern. Dennoch begann Isny konzentriert und

motiviert, Trainer L. Yilmaz hatte sein Team gut auf einen starken Gegner eingestellt. So

entwickelte sich ein ständiges Hin und Her, beide Teams hatten in der ersten Hälfte gute

Tormöglichkeiten, wobei der FC etwas mehr Spielanteile entwickelte. Mit einem insgesamt

gerechten Remis ging es torlos in die Halbzeitpause. Direkt nach dem Wechsel hatte der

Gastgeber bereits eine Großchance, Torhüter B. Pelz war jedoch hellwach und parierte

glänzend. Im Gegenzug passte M. Güttinger in den Lauf von Stürmer F. Aljedian, der mit

tollem Abschluss dem gegnerischen Torhüter keine Chance ließ, Isny führte mit 1 : 0. Das

Isnyer Konterspiel wurde nun zunehmend zielstrebiger und ein toll herausgespielter Konter

führte zum 2 : 0 durch G. Bayrak in der 62. Minute. Amtzell warf nun alles nach vorne, die

Isnyer Defensive war aber stets auf der Höhe des Geschehens. Nach einer

undurchsichtigen Aktion in der Nachspielzeit entschied der Schiedsrichter nach einem

Zweikampf auf Elfmeter für Amtzell sowie auf Gelbrot für Torhüter B. Pelz. Amtzell verkürzte

auf 1 : 2 , aber kurz darauf kannte der Jubel der Isnyer keine Grenzen mehr, der

Auswärtssieg war perfekt. Insgesamt zeigte der FC Isny wieder eine tolle Moral und bestach

durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. 12 Punkte aus 4 Begegnungen sind die

Belohnung für die bisher so erfolgreichen Aktivitäten des Teams.

TG