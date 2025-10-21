SV Amtzell - FC Isny 1 : 2

Mit gemischten Gefühlen trat der FC Isny beim direkten Konkurrenten Amtzell an, hatte man
doch hier die letztjährige Meisterschaft verspielt. Dazu musste der FC verletzungsbedingt
seine Startformation von letzter Woche verändern. Dennoch begann Isny konzentriert und
motiviert, Trainer L. Yilmaz hatte sein Team gut auf einen starken Gegner eingestellt. So
entwickelte sich ein ständiges Hin und Her, beide Teams hatten in der ersten Hälfte gute
Tormöglichkeiten, wobei der FC etwas mehr Spielanteile entwickelte. Mit einem insgesamt
gerechten Remis ging es torlos in die Halbzeitpause. Direkt nach dem Wechsel hatte der
Gastgeber bereits eine Großchance, Torhüter B. Pelz war jedoch hellwach und parierte
glänzend. Im Gegenzug passte M. Güttinger in den Lauf von Stürmer F. Aljedian, der mit
tollem Abschluss dem gegnerischen Torhüter keine Chance ließ, Isny führte mit 1 : 0. Das
Isnyer Konterspiel wurde nun zunehmend zielstrebiger und ein toll herausgespielter Konter
führte zum 2 : 0 durch G. Bayrak in der 62. Minute. Amtzell warf nun alles nach vorne, die
Isnyer Defensive war aber stets auf der Höhe des Geschehens. Nach einer
undurchsichtigen Aktion in der Nachspielzeit entschied der Schiedsrichter nach einem
Zweikampf auf Elfmeter für Amtzell sowie auf Gelbrot für Torhüter B. Pelz. Amtzell verkürzte
auf 1 : 2 , aber kurz darauf kannte der Jubel der Isnyer keine Grenzen mehr, der
Auswärtssieg war perfekt. Insgesamt zeigte der FC Isny wieder eine tolle Moral und bestach
durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. 12 Punkte aus 4 Begegnungen sind die
Belohnung für die bisher so erfolgreichen Aktivitäten des Teams.
TG
Thomas Grimm
Thomas Grimm