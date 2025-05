SV Altlüdersdorf spektakulär, Werderaner FC Viktoria mit 10:0

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 24. Spieltag der Brandenburgliga hatte es in sich. Während Tabellenführer SG Union 1919 Klosterfelde am Freitag mit einem knappen Sieg in Neuruppin vorgelegt hatte, folgten am heutigen Samstag zahlreiche torreiche und überraschende Partien. Im Fokus: der SV Altlüdersdorf mit einem spektakulären 5:2-Auswärtssieg beim 1. FC Frankfurt sowie der historische 10:0-Erfolg des Werderaner FC Viktoria 1920 in Lübben.

Vor heimischer Kulisse bot der MSV 1919 Neuruppin dem Favoriten aus Klosterfelde über weite Strecken Paroli. In der 26. Minute war es aber Pascal Schölzke, der mit seinem Treffer zum 1:0 den Unterschied machte. Bei der knappen Führung von Klosterfelde blieb es bis zum Abpfiff. ---

Früh stellte der Brandenburger SC Süd 05 die Weichen auf Auswärtssieg: Uthman Mustapha traf in der 9. Minute zur Führung, Patrick Richter erhöhte in der 27. und 40. Minute mit einem Doppelpack. Noch vor der Pause legte erneut Uthman Mustapha in der 43. Minute nach. Pedro Paulo Nonato Alves machte in der 50. Minute das 5:0 perfekt. Jan Heumer verkürzte in der 78. Minute für Zehdenick, ehe Patrick Richter mit seinem dritten Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

Im Kellerduell brachte Carlos Isaac Eugui Mora das Team von Fortuna Babelsberg in der 34. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt: David Nieland erzielte in der 37. Minute den Ausgleich. Danach blieb es ausgeglichen – mit einem Unentschieden, das keinem der beiden Teams im Abstiegskampf wirklich weiterhilft. ---

Altlüdersdorf legte furios los: Ceif Ben-Abdallah traf in der 10. und 14. Minute zur frühen 2:0-Führung. Frankfurt kam durch Sebastian Lawrenz per Foulelfmeter in der 27. Minute auf 1:2 heran, doch Szymon Wierzchowski stellte in der 33. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Ceif Ben-Abdallah in der 45. erneut, Danny Mank verkürzte direkt danach auf 2:4. Nach Gelb-Rot für Jakub Mizerski war Frankfurt fortan in Unterzahl. Den Schlusspunkt setzte Fabien Tino Borchert mit dem Treffer zum 5:2 in der 69. Minute. ---

In Lübben erlebten die Zuschauer ein Debakel. Bereits in der 4. Minute eröffnete Lennart Buchholz das Schützenfest, Florian Matthäs erhöhte in der 12. Minute, bevor erneut Lennart Buchholz in der 13. Minute und 40. Minute doppelt nachlegte. Anton Richard Muschter sorgte in der 44. Minute für das 5:0. Auch nach der Pause blieb Werderaner FC Viktoria torhungrig: Lennart Buchholz traf in der 47. Minute zum vierten Mal. Julian Rauch (54.), Lukas Hodek (78.), Sebastian Huke (80. und 85. Minute) machten den zweistelligen Sieg perfekt. ---

Aaron Marcel Weber war der Mann des Tages in Schöneiche. Mit einem Doppelpack in der 54. und 90. Minute führte er die Germania zum Heimsieg. Die Gäste aus Petershagen verpassten es damit, den Rückstand auf Spitzenreiter Klosterfelde zu verkürzen. ---

Der TuS Sachsenhausen entschied die Partie früh: Lauritz Lange traf in der 7. Minute zum 1:0. Bernau kämpfte, kam aber zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Sachsenhausen bleibt damit im Rennen um Platz drei, Bernau rutscht weiter in den Tabellenkeller. ---