SV Altlüdersdorf siegt souverän, Fortuna Babelsberg überrascht

Der SV Altlüdersdorf dominierte die Partie gegen die TSG Einheit Bernau von Beginn an und gewann souverän mit 4:0. Finn Wozniak brachte die Gastgeber per Foulelfmeter früh in Führung (6.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte Szymon Wierzchowski in der Nachspielzeit auf 2:0 (45.+1). Im zweiten Durchgang traf Fabien Tino Borchert zweimal (62., 86.) und besiegelte den klaren Erfolg.

