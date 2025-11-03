SV Althegnenberg verpasst Chance, FC Emmering dominiert weiter

Während der FC Emmering gegen SV Puchheim klar gewinnt, bleibt der SV Althegnenberg nach dem Remis weiter fünf Punkte hinter Herrsching.

In Gruppe eins konnte der SV Althegnenberg die Schützenhilfe aus Haspelmoor nicht nutzen. Der Fünf-Punkte-Abstand zu Spitzenreiter TSV Herrsching blieb bestehen, doch hat der SVA noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Der SC Malching konnte trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs nicht näher an das Toptrio heranrücken.

In der Gruppe zwei bleibt dagegen der FC Emmerimg unangefochten das Maß aller Dinge. Das weiter punktlose Schlusslicht SV Puchheim hatte im Hölzl keine Chance. Abgesagt wurde die Begegnung zwischen Olchings zweiter Mannschaft und Rot-Weiß Überacker. Die Partie von Ethnikos Puchheim gegen SC Unterpfaffenhofen II wurde in das Frühjahr 2026 verlegt.

A-Klasse 1

FC Eichenau II - TV Stockdorf 2:5 (2:1) – Zweimal waren die Gastgeber durch Maximilian Amber (33.) und Dennis Siebach (39.) in Führung gegangen. Den knappen Vorsprung hatte sich Eichenau bis zum Seitenwechsel auch durch ein Plus an Spielanteilen verdienr. Dass daraus trotzdem noch eine klare Niederlage wurde, lag unter anderem an einem Platzverweis in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Die rote Karte hatte sich Daniel Jakob eingehandelt. Die Gäste nutzten das mit zunehmender Spielzeit immer mehr aus. Bereits nach einer Stunde hatten sie die Partie gedreht.

SC Oberweikertshofen III – SC Malching 2:2 (0:2) – Einen Zwei-Tore-Vorsprung hat der SC Malching verspielt. Nach den Treffern von Florian Lang (31.) und Marius Schmuck (39.) schien der Gast auf Kurs. Doch Oberweikertshofen blieb beharrlich und fand den ersten Lohn seiner Mühen durch Fabian Sauer (68.) Die Aufholjagd schloss schließlich Simon Mayr (84.) ab.

SC Wörthsee - SV Adelshofen 1:3 (0:1) – Durch den zweiten Auswärtserfolg nacheinander pirscht sich der SV Adelshofen etwas an das obere Tabellendrittel heran. Mit einem Eigentor hatte Niclas Hauser von den Gastgebern dazu erste Schützenhilfe geleistet (16.). Den Vorsprung hielt der SV Adelshofen nicht nur stabil bis in den zweiten Durchgang hinein. Mit einem Doppelschlag sorgten Tobias Wanner (53.) und Ludwig Wieland für die Entscheidung. Für Wörthsee traf Tobias Schnabel erst in der Schlussphase (87.) zum Ehrentor.

SV Althegnenberg - FSV Eching 1:1 (1:1) – Gegen den Tabellenachten versäumten es die Gastgeber näher am die Tabellenspitze zu rücken. Dabei hatte der SV Althegnenberg für einige Minute noch dem Gästetreffer von Roman Pentenrieder (27.) hinterherlaufen müssen. Tom Weichenberger (38.) korrigierte dieses Missgeschick mit dem Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel. Zu mehr sollte es für die Gastgeber allerdings nicht mehr reichen.

SV Haspelmoor - TSV Herrsching 1:1 (0:1) – Die Gastgeber verbleiben im Tabellenmittelfeld. Immerhin hatte Simon Hillmayr (65.) dem SVH einen Punkt retten können, der gegen den Spitzenreiter durchaus respektabel ist. Herrsching war nach gut einer halben Stunde durch Alessandro Calandrino in Führung gegangen.

A-Klasse 2

FC Emmering - SV Puchheim 6:0 (3:0) – Verzichten mussten die Fans in Hölzl-Stadion nur auf kulinarische Genüsse. Nachschub für Edelstoff und Co. gab es aus Witterungsgründen nur für Selbstversorger. Doch das einheimische Team sorgte von Beginn an für gute Laune und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg. Adrian Schick (4.) und Niklas Schunn (9.) hatten bereits früh deutliche Statements gesetzt. Fabian Mühlbauer (37.) sorgte bereits vor dem Gang in die Halbzeitpause für die endgültige Entscheidung. Emmering wollte aber noch etwas für seine Tordifferenz tun. Diesen Job erfüllten schließlich nochmals Mühlbauer (51.), Maxim Jefkaj (62.) sowie Benjamin Kaiser (69.). Trainer Stefan Hebding war jedenfalls zufrieden: „Der Sieg geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.“ Man sei von Anfang an sehr konzentriert an die Aufgabe herangegangen.