SV Althegnenberg siegt – und geht mit Vorteil ins Rückspiel Relegation zur Kreisklasse von Hans Kürzl · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

Der SV Germering (rote Trikots) und der SV Althegnenberg lieferten sich ein rassiges Duell auf Augenhöhe. – Foto: Hans Kürzl

Der A-Klassist SV Althegnenberg hat das Hinspiel der Relegation zur Kreisklasse gegen den SV Germering mit 1:0 gewonnen. Jonas Fischer traf nach genau einer Stunde für die Gäste.

Besondere Spiele schaffen besondere Umstände. Bei der Partie zwischen dem Kreisklassisten SV Germering und dem A-Klassisten SV Althegnenberg merkte man das allein schon daran, dass jeder Fleck, der auch nur annähernd zum Parkplatz taugte, ausgereizt war. Auch die Tribüne der Cewe-Arena war mit mehr als 300 Zuschauern gut besetzt, wobei der Anhang der Gäste stimmenmäßig in der Überzahl. Und die Fußballfans aus dem Landkreiswesten konnten gut gelaunt die Rückreise antreten. Dank eines Treffers des eingewechselten Jonas Fischer nach genau einer Stunde geht der SVA mit der etwas besseren Ausgangsposition ins Rückspiel. Das wird am Sonntag um 17 Uhr in Althegnenberg angepfiffen. Von Anfang an sahen die Besucher eine Partie, in der sich beide Kontrahenten auf Augenhöhe befanden. Die Gastgeber aus der Großen Kreisstadt wirkten technisch ein wenig reifer, die Althegnenberger warfen dagegen all ihre Kampfkraft ins Geschehen. Die Abwehrreihen standen stabil, sodass sich die Kontrahenten weitgehend neutralisierten. Deshalb waren vor allem im ersten Durchgang klare Aktionen in den Strafräumen und gute Abschlussmöglichkeiten eher Mangelware.