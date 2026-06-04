SV Althegnenberg siegt 1:0 – und geht mit Vorteil ins Rückspiel

Der SV Germering (rote Trikots) und der SV Althegnenberg lieferten sich ein rassiges Duell auf Augenhöhe. – Foto: Hans Kürzl

Der A-Klassist SV Althegnenberg hat das Hinspiel der Relegation zur Kreisklasse gegen den SV Germering mit 1:0 gewonnen. Jonas Fischer traf nach genau einer Stunde für die Gäste.

Besondere Spiele schaffen besondere Umstände. Bei der Partie zwischen dem Kreisklassisten SV Germering und dem A-Klassisten SV Althegnenberg merkte man das allein schon daran, dass jeder Fleck, der auch nur annähernd zum Parkplatz taugte, ausgereizt war. Auch die Tribüne der Cewe-Arena war mit mehr als 300 Zuschauern gut besetzt, wobei der Anhang der Gäste stimmenmäßig in der Überzahl. Und die Fußballfans aus dem Landkreiswesten konnten gut gelaunt die Rückreise antreten. Dank eines Treffers des eingewechselten Jonas Fischer nach genau einer Stunde geht der SVA mit der etwas besseren Ausgangsposition ins Rückspiel. Das wird am Sonntag um 17 Uhr in Althegnenberg angepfiffen.

Von Anfang an sahen die Besucher eine Partie, in der sich beide Kontrahenten auf Augenhöhe befanden. Die Gastgeber aus der Großen Kreisstadt wirkten technisch ein wenig reifer, die Althegnenberger warfen dagegen all ihre Kampfkraft ins Geschehen. Die Abwehrreihen standen stabil, sodass sich die Kontrahenten weitgehend neutralisierten. Deshalb waren vor allem im ersten Durchgang klare Aktionen in den Strafräumen und gute Abschlussmöglichkeiten eher Mangelware.

Das änderte sich mit dem Seitenwechsel. Beiden Mannschaften war das intensive Bemühen anzumerken, mit einer guten Ausgangsposition in die zweite Begegnung gehen zu wollen. Und in einer Situation stellte sich der Gast eben zielstrebiger an. Der SV Germering wehrte sich bis zum Schluss gegen den Rückstand, doch der SVA rettete das knappe Ergebnis unter dem Jubel seiner Anhängerschaft über die Zeit.

Althegenbergs Trainer Marco Errichetti jubelte mit: „Es war schon ein verdienter Sieg.“ Man habe zwar ganz zu Beginn der Partie Probleme gehabt, doch dann habe man mit jeder Minute einen besseren Zugriff bekommen. Nach Erichettis Ansicht sei sogar ein zweiter Treffer möglich gewesen. Doch auch so sei er zufrieden. Dass nun im Ort eine Euphorie entsteht, sei ihm klar. Das wolle er nicht bremsen, mahnte aber: „Wir müssen auch klug und mit kühlem Kopf spielen.“ Beim SV Germering muss man sich von der ersten Enttäuschung freimachen, will aber auf keinen Fall aufgeben.