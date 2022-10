SV Althegnenberg macht „richtigen Schritt Richtung Meisterschaft“ Dreifacher Weichenberger gegen FV Walleshausen

In Walleshausen konnte Aue seiner Mannschaft das Prädikat „überragende Teamleistung“ verleihen. „Wir sind auch nicht nervös geworden, sondern haben als Team funktioniert.“ Torjäger des Tages war diesmal Tom Weichenberger, der sich für alle drei Treffer verantwortlich zeichente. Weichenberger traf in der ersten Hälfte doppelt (18./23.) und dann noch einmal nach dem Seitenwechsel zum nie gefährdeten 3:0-Endstand. Finn-Jannis Peschek betätigte sich diesmal als Abräumer in der Verteidigung und bekam ebenfalls ein Lob von Coach Aue. Am nächsten Spieltag geht es nach Egenburg. (gog)