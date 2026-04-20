SV Althegnenberg kassiert herbe Niederlage - RW Überacker siegt Fußball im Landkreis FFB von Stephanie Hartl · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

Der SV Althegnenberg. – Foto: Carmen Voxbrunner

Der Spitzenreiter verliert ausgerechnet gegen jenes Team, das ihm schon in der Vorsaison den Aufstieg kostete. Gernlinden kassiert zwei Niederlagen.

Der Tabellenführer Emmering bekommt die drei Punkte, kampflos allerdings, da der SV Puch nicht angetreten ist. Das ist dem FCE in dieser Saison nun schon zum dritten Mal passiert, wie Trainer Stefan Hebding berichtet. Ärgerlich, da kein Rhythmus für seine Mannschaft zustande kommt. Man habe noch versucht, ein Testspiel zu bekommen, aber von den 14 Anfragen kamen nur Absagen. „Sehr unglücklich für uns“, so Hebding. In der Gruppe 2 gab es eine Überraschung: Spitzenreiter Althegnenberg verlor in Haspelmoor. A-Klasse 1 Gestern, 15:00 Uhr SC Malching SC Malching SV Adelshofen-Nassenhausen Adelshofen-N 2 2 Abpfiff SC Malching – SV Adelshofen 2:2 (1:1) – Mit einem Eigentor der Gäste starteten die Malchinger in die Partie auf heimischem Rasen (2.). Doch noch vor der Pause sorgte Adelshofens Marco Klass für den Ausgleich und besänftigte das mitgereiste SVA-Publikum (27.). Nach dem Seitenwechsel brachte Julian Engl mit seinem Tor Adelshofen gar in Führung (65.). Doch Christoph Hammerl schaffte in der Schlussphase den Ausgleich. Er erzielte sein Tor in der Nachspielzeit (92.).

SV Haspelmoor – SV Althegnenberg 5:2 (3:0) – Der Spitzenreiter Althegnenberg bekommt unerwartet und ziemlich ordentlich die Flügel gestutzt - und das ausgerechnet von jenem Team, das dem SVA in der vorigen Saison den Aufstieg gekostet hatte. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Mosa mit drei Treffern für die erste Vorentscheidung gesorgt vor heimischem Publikum. Raphael Blum hatte für das 1:0 gesoft (15.). Danach legte Simon Hillmayr perfekt auf Marco Kistler auf, der zum 2:0 vollendete (22.). Kurz danach bereitete Kistler für Hillmayr vor, legte den Ball quer und Hillmayr traf (24.). Nach der Pause traf erneut Hillmayr per Elfmeter und in der Nachspielzeit netzte noch einmal Kistler zum 5:2-Endstand ein (94.). Gestern, 15:00 Uhr TSV Fürstenfeldbruck West FFB West SC Wörthsee SC Wörthsee 2 2 Abpfiff TSV Fürstenfeldbruck West – SC Wörthsee 2:2 (2:1) – Bis zum Ende der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber das Spiel unter Kontrolle. Volkan Yilhaz hatte nach 20 Minuten für das 1:0 der Brucker gesorgt. Doch die Gäste glichen aus (33.). Vor dem Pausenpfiff markierte Brucks Lisander Kajtazi den 2:1-Führungstreffer (42.). Doch kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Wörthsee erneut der Ausgleich (46.). Weitere Tore sollten an diesem Spieltag nicht mehr fallen, so dass am Ende das Unentschieden stehen blieb. A-Klasse 2

SC Unterpfaffenhofen II – TSV Gernlinden 5:2 (0:2) – Den besseren Start gegen den Tabellendritten erwischten die Gäste aus Gernlinden. Arjanit Kryeziu schoss für den TSV das 1:0 (31.). Kurz danach erhöhte Younes Tajik auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause. Danach drehten aber die Hausherren das Spiel komplett. SCUG-Coach Sevan Jäkel hatte einige Wechsel vorgenommen, die sich auszahlen sollten. So traf Michael Mayerhofer zum 1:2-Anschluss (51.). Danach erzielte Adem Celik den Ausgleich (61.). Mayerhofer markierte das 3:2 (64.). Danach hatten sich die Gäste wieder etwas gefangen, in der Schlussphase jedoch klingelte es noch weitere zwei Mal im Kasten von TSV-Keeper Daneil Hartig. Erastus Lwanga erzielte das 4:2 (88.) und Timo Steinleitner traf in der Nachspielzeit zum 5:3 (94.).

TSV Gernlinden – Ethnikos Puchheim 0:2 (0:1) – Auch die zweite Partie innerhalb von drei Tagen nahm kein gutes Ende für den TSV. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle, und da bleiben sie auch nach dem Sieg der Gäste aus Puchheim. Für Ethnikos hatte Octavian Dragan früh getroffen. Er netzte bereits nach vier Minuten zum 1:0 ein. Bis zur Pause und weit in die Schlussphase hinein sollte das auch der Zwischenstand bleiben. Dann traf Puchheims Ali Mahm Ali Maghames zum 2:0 für Ethnikos (73.).

SC Maisach II – RW Überacker 0:2 (0:0) – Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Rot-Weißen nach der Pause in Fahrt. Doch auch das sollte bis in die Schlussphase hinein dauern. Lucas Eberl erzielte das 1:0 (79.) und kurz darauf sorgte Luc Heitmair mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung (86.). Maisachs Reserve hatte keine Chance mehr, das Spiel da noch zu drehen.