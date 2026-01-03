SV Altenstadt/VOH und Markus Schreiner – das passt einfach

Markus Schreiner prägt seit vielen Jahren den sportlichen Weg des SVA. Nach dem Abstieg 2024 bewies die Mannschaft unter seiner Leitung große Geschlossenheit und Moral und schaffte 2025 den direkten Wiederaufstieg. In der aktuellen Saison bestätigt das Team diesen positiven Trend und belegt derzeit einen sehr guten sechsten Tabellenplatz.



Der engagierte Übungsleiter freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Nach dem Gespräch mit den Verantwortlichen des SV Altenstadt über die zukünftige Besetzung des Traineramts freue ich mich, eine weitere Saison beim SVA bleiben zu können. Der SVA ist nicht nur ein Verein, sondern eine große Fußballfamilie. Die Arbeit im Verein und besonders mit der Mannschaft macht sehr viel Spaß und Freude, da auch eine Weiterentwicklung zu sehen ist. Es ist sehr familiär und da fühle ich mich einfach wohl. Darum gab es von meiner Seite nichts zu überlegen und somit gehen wir zusammen ins achte Jahr.“ Der SV Altenstadt/Voh setzt damit bewusst auf Stabilität, Vertrauen und eine nachhaltige Weiterentwicklung – sowohl sportlich als auch menschlich.



Für alle, die Markus Schreiner nur wenig kennen, hier eine kurze Zusammenfassung seiner bewegten Karriere als Spieler, seine Trainerkarriere begann 2014 und umfasste bislang zwei Stationen: Schreiner wohnt in Irchenrieth, ist verheiratet und hat bereits zwei erwachsene Töchter. Das Fußball-ABC hat er im Alter von 5 Jahren beim damaligen SV Weiden erlernt und in dieser Zeit spielte er in allen Schülermannschaften des SV als Linksaußen. In der B- und A-Jugend wechselte er dann für eineinhalb Jahre zur SpVgg Weiden (Bezirks- und Bayernliga). Danach führte sein Weg zur SG Schirmitz/Detag Weiden, wo er die A-Jugend zu Ende spielte.



Im Herrenbereich ergatterte sich Markus Schreiner gleich in der 1. Mannschaft der SpVgg Schirmitz einen Stammplatz und spielte dort Mittelstürmer. Im Dezember 1993 wechselte der Familienvater wieder zurück zum neu fusionierten Verein SV Detag Weiden. Dort spielte der Torjäger sieben erfolgreiche Jahre und schaffte mit seiner Truppe die Aufstiege von der damaligen A-Klasse (jetzt Kreisliga) bis in die Bezirksoberliga. Im Juni 2000 holte die SpVgg Schirmitz den Ausnahmestürmer wieder in die Kreisliga zurück und auch hier war er maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt. 2006 bis 2009 schoss er für die DJK Irchenrieth seine Tore. Danach wechselte er für fünf „wirklich tolle Jahre“, wie Schreiner sagt, zur SpVgg Vohenstrauß, wo er ebenfalls den Aufstieg in die Bezirksliga mitfeiern durfte.



„Meine erste Trainerstation war dann in der Saison 2014/15 die DJK Irchenrieth in der Kreisliga. Nach einer kurzen Fußballpause übernahm ich im Oktober 2017 wieder die DJK Irchenrieth und trainierte sie bis April 2019. Seit dem Sommer 2019 trainiere ich die Mannschaft des SV Altenstadt/Vohenstrauß, mit der ich das Ziel verfolge, dass wir uns im vorderen Tabellendrittel der Liga auf Dauer etablieren können“, so der sportliche Wunsch des amtierenden und zukünftigen Chefanweisers Markus Schreiner.