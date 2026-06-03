SV Altenoythe verstärkt sich mit Tobias Behnsen

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Der SV Altenoythe treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann einen vielversprechenden Neuzugang präsentieren. Mit Tobias Behnsen wechselt ein defensiv flexibel einsetzbarer Spieler zum künftigen Landesligisten.

Der 23-jährige Verteidiger kommt vom zukünftigen Ligakonkurrenten VfL Oldenburg und bringt reichlich Erfahrung aus der Ober- und Landesliga mit nach Altenoythe. Besonders seine Vielseitigkeit macht den Neuzugang für den Verein interessant: Ursprünglich als Rechtsverteidiger ausgebildet, kam Behnsen zuletzt auch regelmäßig in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Diese Flexibilität soll auch beim SV Altenoythe eine wichtige Rolle spielen, insbesondere mit Blick auf die kommende Spielzeit in der Landesliga Weser-Ems, für die der Verein bereits als Aufsteiger feststeht.